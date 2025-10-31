Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Джарет Алън остава под въпрос за двубоя от Купата на НБА срещу Торонто

Джарет Алън остава под въпрос за двубоя от Купата на НБА срещу Торонто

  • 31 окт 2025 | 12:53
  • 99
  • 0
Джарет Алън остава под въпрос за двубоя от Купата на НБА срещу Торонто

Центърът на Кливланд Джарет Алън е под въпрос за мача за Купата на Националната баскетболна асоциация (НБА) срещу Торонто в петък срещу събота, след като си счупи безименния пръст на лявата ръка.

Алън получи контузията по време на загубата в сряда със 105:125 срещу Бостън, която прекъсна серията от три последователни победи за Кавалиърс.

Рентгенова снимка показа фрактура без разместване, което означава, че счупените костни парчета остават в първоначалното си положение и не са разместени. От Кливланд заявиха, че Джарет Алън ще се подложи на лечение и поредица от прегледи преди да се завърне в игра.

27-годишният Алън има средно по 14 точки и 7 борби в първите пет мача на Кливланд от новия сезон.

Отборът на Кавалиърс е без титулярния си гард Дариъс Гарланд и крилото Макс Струс, които имат различни контузии и продължават възстановяването си след операции преди началото на шампионата в НБА.

Следвай ни:

Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на България, на живо, само в ефира на MAX Sport.

Още от Баскетбол

Карина Константинова и Келтерн постигнаха четвърта победа в Еврокъп

Карина Константинова и Келтерн постигнаха четвърта победа в Еврокъп

  • 31 окт 2025 | 09:23
  • 274
  • 0
Тъндър разгромиха Уизардс, записвайки шеста поредна победа за сезона

Тъндър разгромиха Уизардс, записвайки шеста поредна победа за сезона

  • 31 окт 2025 | 09:19
  • 1735
  • 0
Страхотни дербита в Евролигата тази вечер

Страхотни дербита в Евролигата тази вечер

  • 31 окт 2025 | 07:30
  • 4788
  • 0
Везенков и Олимпиакос срещу Апоел Тел Авив в суперсблъсък от Евролигата

Везенков и Олимпиакос срещу Апоел Тел Авив в суперсблъсък от Евролигата

  • 31 окт 2025 | 07:15
  • 5064
  • 3
Треньорът на Барселона предупреди играчите да са предпазливив в мача срещу Партизан от Евролигата

Треньорът на Барселона предупреди играчите да са предпазливив в мача срещу Партизан от Евролигата

  • 31 окт 2025 | 01:30
  • 1092
  • 0
Ето какво се случи по терените на Евролигата тази вечер

Ето какво се случи по терените на Евролигата тази вечер

  • 30 окт 2025 | 23:50
  • 7039
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски обърка няколко пъти името на ЦСКА, “сините” заплашени от глоба

Левски обърка няколко пъти името на ЦСКА, “сините” заплашени от глоба

  • 31 окт 2025 | 12:05
  • 13397
  • 34
Палмейрас сътвори чутовен обрат и мечтае за четвъртата си Копа Либертадорес

Палмейрас сътвори чутовен обрат и мечтае за четвъртата си Копа Либертадорес

  • 31 окт 2025 | 05:33
  • 18357
  • 3
Везенков и Олимпиакос срещу Апоел Тел Авив в суперсблъсък от Евролигата

Везенков и Олимпиакос срещу Апоел Тел Авив в суперсблъсък от Евролигата

  • 31 окт 2025 | 07:15
  • 5064
  • 3
Ивайло Иванов в Block Out – за новостите във волейбола и развитието на българските съдии

Ивайло Иванов в Block Out – за новостите във волейбола и развитието на българските съдии

  • 31 окт 2025 | 07:50
  • 2566
  • 0
Страхотни дербита в Евролигата тази вечер

Страхотни дербита в Евролигата тази вечер

  • 31 окт 2025 | 07:30
  • 4788
  • 0
В Реал са сигурни, че отново ще нанесат трансферен удар на Ливърпул

В Реал са сигурни, че отново ще нанесат трансферен удар на Ливърпул

  • 31 окт 2025 | 10:13
  • 14352
  • 3