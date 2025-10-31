Джарет Алън остава под въпрос за двубоя от Купата на НБА срещу Торонто

Центърът на Кливланд Джарет Алън е под въпрос за мача за Купата на Националната баскетболна асоциация (НБА) срещу Торонто в петък срещу събота, след като си счупи безименния пръст на лявата ръка.

Алън получи контузията по време на загубата в сряда със 105:125 срещу Бостън, която прекъсна серията от три последователни победи за Кавалиърс.

Рентгенова снимка показа фрактура без разместване, което означава, че счупените костни парчета остават в първоначалното си положение и не са разместени. От Кливланд заявиха, че Джарет Алън ще се подложи на лечение и поредица от прегледи преди да се завърне в игра.

27-годишният Алън има средно по 14 точки и 7 борби в първите пет мача на Кливланд от новия сезон.

Отборът на Кавалиърс е без титулярния си гард Дариъс Гарланд и крилото Макс Струс, които имат различни контузии и продължават възстановяването си след операции преди началото на шампионата в НБА.

Следвай ни:

Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на България, на живо, само в ефира на MAX Sport.