Софийският градски съд призна избора на Весела Лечева за председател на БОК

Софийският градски съд се произнесе в полза на Весела Лечева по едно от исковите дела, заведени срещу избора ѝ за председател на БОК.

С решение от 29 октомври 2025 г. съдия Стою Згуров отхвърли всички жалби срещу законосъобразността на взетите решения от общото събрание на 19 март, спиращи вписването на новоизбраното ръководство в Търговския регистър вече повече от половин година.

Като ищец по въпросното търговско дело №20251100900823 е записана федерацията по бадминтон (БФБ). Като трети лица-помагачи пък са поискали да бъдат присъединени двама индивидуални членове на БОК - олимпийският вицешампион по борба от Сеул 1988 и двукратен световен първенец Живко Вангелов и трикратният балкански шампион в бягането на 110 м с препятствия Пламен Кръстев.

Мотивите за жалбата са дословно идентични с тези в останалите искови молби, оспорващи легитимността на гласуването по време на изборното събрание през пролетта. В своето решение СГС отхвърля както всички претенции на жалбоподателя (БФБ), така и исканията на Вангелов и Кръстев да бъдат конституирани като помагачи.От своя страна двамата участват като ищци в още две дела, обжалващи избора на Лечева.

Легендарният бивш борец Вангелов е присъединен към жалбата на дългогодишния генерален секретар на БОК Белчо Горанов, оспорващ организираното от самия него общо събрание, заедно с други двама бивши лекоатлети - Христо Марков и Атанас Търев. Това дело предстои да бъде гледано на 7 ноември.Бившият атлет Кръстев пък има внесена индивидуална жалба. Такива искови молби са заведени също от федерациите по борба (БФБ) и по вдигане на тежести (БФВТ). Тези дела още дори не са започнали заради протакане на процедурата от страна на ищците.

Решението на СГС по делото на БФБадминтон подлежи на обжалване в двуседмичен срок пред Апелативния съд в София.

Източник: bTV Sport