Компани предупреди: Леверкузен са опасен отбор с новия си треньор

Наставникът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани говори пред медиите преди утрешното домакинство на Байер (Леверкузен). Баварците вече се превърнаха в отбора с най-добър старт в историята (б.ред. - поне от топ 5 пъвенствата), след като записаха 14 поредни победи във всички турнири.
“Леверкузен достигнаха най-добрата си форма под ръководството на новия треньор. Те все още са опасен отбор, който постигна резултати в Бундеслигата. Така че това все още е топ мач в Бундеслигата. И съперничеството от последните няколко години все още съществува в нашия отбор”, започна белгиецът.
Компани похвали защитата в последния мач за Купата срещу Кьолн, спечелен с 4:1. “Oтдавам най-голяма заслуга в последния мач преди всичко на защитата ни. Никой друг няма да каже това и да ги похвали. За мен, като бивш защитник, е различно. Спечелихме дуели, бяхме агресивни в защитата на пространството. Но в крайна сметка защитниците си свършиха работата, спечелиха дуелите си и това беше разликата“.
Специалистът каза добри думи и за младия вратар на тима Йонас Урбиг: “Когато Йонас се присъедини към нас, той веднага започна в Шампионската лига срещу Леверкузен. След това дойде Интер на четвъртфиналите. Той никога не разочарова; помагаше на отбора, когато имахме нужда. През това време бяхме много спокойни относно неговите изяви. Той е част от нашия отбор, показа, че може да ни помогне”.
Наставникът Компани иначе допълни, че всички в отбора освен трайно възстановяващите са добре, като Мануел Нойер също вече е на линия.