Реал Мадрид се споразумя с украинеца Алекс Лен

Испанският баскетболен Реал Мадрид обяви, че се е споразумял да подпише договор с ветерана от НБА Алекс Лен до юни 2027-а.

32-годишният украински център игра за Сакраменто Кингс и Лос Анджелис Лейкърс през миналия сезон в 12-ата си кампания в Националната баскетболна асоциация.

Лен беше трансфериран от Сакраменто във Вашингтон през февруари, като част от сделка между няколко отбора, която изпрати Маркъс Смарт в Уизардс. Впоследствие Вашингтон се отказа от 213-метровия Лен, който игра за Уизардс през сезон 2020/2021, преди да се присъедини към Кингс като свободен агент. След това украинският баскетболист подписа с Лос Анджелис Лейкърс.

Алекс Лен беше избран под номер 5 в драфта на НБА през 2013 година от Финикс Сънс. Възпитаникът на университета Мериленд е играл още за Атланта Хоукс и Торонто Раптърс в НБА.

Тази година той води предсезонна подготовка с Ню Йорк Никс.

Реал Мадрид е бившият отбор на словенската звезда Лука Дончич и е един от най-успешните клубове в Европа.

