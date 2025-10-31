Филаделфия 76ърс удължи договора на гарда Джаред МакКейн

Ръководството на Филаделфия 76ърс съобщи, че се е възползва от правото си да удължи с година договора на гарда Джаред МакКейн и той ще остане в старата американска столица и през сезон 2026/27.

МакКейн записа 23 мача през миналия сезон, в които регистрира по 15,3 точки, 2,6 асистенции и 2,4 борби средно на мач и бе смятан за ранния претендент за наградата за "Новобранец на годината", но травма в менискуса сложи край на сезона му още през декември.

Малко преди началото на настоящия сезон МакКейн получи друга контузия в палеца на дясната ръка, но се очаква да се завърне в игра в рамките на следващите две седмици.

Гардът, който бе избран под номер 16 в драфта през 2024 година, записа рекордните за новобранец четири поредни мача с поне три отбелязани тройки в дебютния си сезон и направи серия от седем поредни срещи с поне 20 вкарани точки.

