Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Джервонта Дейвис обвинен в побой и отвличане от бившата си приятелка

Джервонта Дейвис обвинен в побой и отвличане от бившата си приятелка

  • 31 окт 2025 | 11:18
  • 111
  • 0
Джервонта Дейвис обвинен в побой и отвличане от бившата си приятелка

Боксовата звезда Джервонта Дейвис е изправен пред сериозни обвинения от бившата му приятелка. Тя го обвинява в побой, отвличане и три други престъпления, които според твърденията са се случили по-рано тази седмица в Маями.

В граждански иск, заведен в четвъртък в окръг Маями-Дейд, Флорида, Кортни Росел твърди, че Дейвис, който е шампион в три различни категории и настоящ носител на титлата в лека категория, я е нападнал в нощния клуб, където тя работи, в ранните часове на понеделник, 27 октомври. В документите се описва как Дейвис е душил, сграбчвал, блъскал и удрял Росел в задната част на главата.

Жалбата, за която първи съобщи "Baller Alert", обвинява Дейвис в побой, тежък побой, незаконно лишаване от свобода, отвличане и умишлено причиняване на емоционален стрес.

Чрез своите адвокати Ричард К. Улф и Джеф К. Чуквума, Росел е подала и молба за ограничителна заповед за домашно насилие, както Улф потвърди пред BoxingScene в четвъртък.

Дейвис, който в миналото е бил арестуван многократно за домашно насилие, е описан в иска като човек, който „проявява склонност и модел на насилие спрямо жени“. В документите се твърди също, че Дейвис е проявявал насилие към Росел – дори я е заплашвал с убийство повече от веднъж – в поне четири други случая преди предполагаемия инцидент в понеделник.

Дейвис, чийто професионален рекорд е 30-0-1 (28 с нокаут), има насрочен демонстративен мач срещу Джейк Пол на 14 ноември в Маями. Очаква се двубоят да предизвика огромен интерес и ще бъде излъчен по Netflix.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

ЦСКА, Левски и Бургас са комплексни шампиони

ЦСКА, Левски и Бургас са комплексни шампиони

  • 31 окт 2025 | 08:27
  • 537
  • 0
Завръщането на Борислав Велев се отлага

Завръщането на Борислав Велев се отлага

  • 30 окт 2025 | 18:43
  • 1460
  • 1
Бивш шампион на UFC: Аспинал може би избра лесния изход срещу Ган

Бивш шампион на UFC: Аспинал може би избра лесния изход срещу Ган

  • 30 окт 2025 | 17:29
  • 1401
  • 0
Българин ще стъпи в ММА битка в САЩ

Българин ще стъпи в ММА битка в САЩ

  • 30 окт 2025 | 16:25
  • 1953
  • 0
Руси Хаджиев се завръща за битка в нов стил

Руси Хаджиев се завръща за битка в нов стил

  • 30 окт 2025 | 14:01
  • 366
  • 0
Теодор Христов ще научи следващия си съперник в GLORY след жребий

Теодор Христов ще научи следващия си съперник в GLORY след жребий

  • 30 окт 2025 | 13:44
  • 415
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Палмейрас сътвори чутовен обрат и мечтае за четвъртата си Копа Либертадорес

Палмейрас сътвори чутовен обрат и мечтае за четвъртата си Копа Либертадорес

  • 31 окт 2025 | 05:33
  • 13942
  • 2
Везенков и Олимпиакос срещу Апоел Тел Авив в суперсблъсък от Евролигата

Везенков и Олимпиакос срещу Апоел Тел Авив в суперсблъсък от Евролигата

  • 31 окт 2025 | 07:15
  • 3786
  • 3
Ивайло Иванов в Block Out – за новостите във волейбола и развитието на българските съдии

Ивайло Иванов в Block Out – за новостите във волейбола и развитието на българските съдии

  • 31 окт 2025 | 07:50
  • 2145
  • 0
Страхотни дербита в Евролигата тази вечер

Страхотни дербита в Евролигата тази вечер

  • 31 окт 2025 | 07:30
  • 3614
  • 0
В Реал са сигурни, че отново ще нанесат трансферен удар на Ливърпул

В Реал са сигурни, че отново ще нанесат трансферен удар на Ливърпул

  • 31 окт 2025 | 10:13
  • 8288
  • 2
Билетите за Левски - ЦСКА в продажба от утре 

Билетите за Левски - ЦСКА в продажба от утре 

  • 30 окт 2025 | 18:30
  • 25247
  • 68