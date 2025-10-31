Джервонта Дейвис обвинен в побой и отвличане от бившата си приятелка

Боксовата звезда Джервонта Дейвис е изправен пред сериозни обвинения от бившата му приятелка. Тя го обвинява в побой, отвличане и три други престъпления, които според твърденията са се случили по-рано тази седмица в Маями.

В граждански иск, заведен в четвъртък в окръг Маями-Дейд, Флорида, Кортни Росел твърди, че Дейвис, който е шампион в три различни категории и настоящ носител на титлата в лека категория, я е нападнал в нощния клуб, където тя работи, в ранните часове на понеделник, 27 октомври. В документите се описва как Дейвис е душил, сграбчвал, блъскал и удрял Росел в задната част на главата.

Жалбата, за която първи съобщи "Baller Alert", обвинява Дейвис в побой, тежък побой, незаконно лишаване от свобода, отвличане и умишлено причиняване на емоционален стрес.

Чрез своите адвокати Ричард К. Улф и Джеф К. Чуквума, Росел е подала и молба за ограничителна заповед за домашно насилие, както Улф потвърди пред BoxingScene в четвъртък.

Дейвис, който в миналото е бил арестуван многократно за домашно насилие, е описан в иска като човек, който „проявява склонност и модел на насилие спрямо жени“. В документите се твърди също, че Дейвис е проявявал насилие към Росел – дори я е заплашвал с убийство повече от веднъж – в поне четири други случая преди предполагаемия инцидент в понеделник.

Дейвис, чийто професионален рекорд е 30-0-1 (28 с нокаут), има насрочен демонстративен мач срещу Джейк Пол на 14 ноември в Маями. Очаква се двубоят да предизвика огромен интерес и ще бъде излъчен по Netflix.