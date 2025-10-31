Популярни
Зеграс записа 3 точки срещу Нешвил, Летците с трета поредна победа

  • 31 окт 2025 | 10:53
Трета поредна победа в НХЛ записа Филаделфия Флайърс, който надигра гостуващия Нешвил Предатърс с 4:1.

Две попадения за петия пореден успех на "летците" у дома реализира Тревър Зеграс, който добави и асистенция и вече има 11 точки на сметката си по системата гол плюс пас.

Зеграс даде аванс на Филаделфия в 13-ата минута на втория период, а три минути след това изработи гола за Джейми Драйсдейл за 2:0.

Матю Ууд върна един гол за Нешвил точно преди втората почивка, но в заключителния трети период Зергас и Травис Конечни на празна врата оформиха изразителния успех на домакините.

