Зеграс записа 3 точки срещу Нешвил, Летците с трета поредна победа

Трета поредна победа в НХЛ записа Филаделфия Флайърс, който надигра гостуващия Нешвил Предатърс с 4:1.

Две попадения за петия пореден успех на "летците" у дома реализира Тревър Зеграс, който добави и асистенция и вече има 11 точки на сметката си по системата гол плюс пас.

TREVOR ZEGRAS STAYS HOT 🔥



That's his 10th point of the season! pic.twitter.com/j6MOBPqHRG — NHL (@NHL) October 31, 2025

Зеграс даде аванс на Филаделфия в 13-ата минута на втория период, а три минути след това изработи гола за Джейми Драйсдейл за 2:0.

Матю Ууд върна един гол за Нешвил точно преди втората почивка, но в заключителния трети период Зергас и Травис Конечни на празна врата оформиха изразителния успех на домакините.