Каспър вкара два гола, Детройт спечели срещу Кингс след дузпи

  • 31 окт 2025 | 10:48
Детройт Ред Уингс постигна третата си поредна победа през новия сезон в НХЛ след 4:3 след изпълнение на дузпи срещи Лос Анджелис Кингс.

"Червените криле" водеха с два гола аванс по-малко от 180 секунди преди края на мача, но две попадения на ветерана Кори Пери бяха на път да ги лишат от двете точки, давани на победителя в мача.

След безрезултатна първа третина, във втората Алекс Лаферие даде аванс на домакините от Лос Анджелис при числено намален състав. Той обаче се задържа по-малко от минута, тъй като Детройт все пак съумя да използва човека в повече, който имаше на леда в този момент и изравни чрез Алекс ДеБринкат.

Нов гол при числен аванс, този път на Марко Каспер, даде аванс на Детройт в 16-ата минута втората третина.

Пет минути преди изтичането на редовното време Каспер реализира втория си гол в мача и изглеждаше, че е подсигурил успеха на "червените криле".

40-годишният Кори Пери обаче бе на друго мнение и с два гола в рамките на 40 секунди възстанови равенството при 3:3 само минута и половина преди края.

В оставащото редовно време, както и в продължението от пет минути нов гол не падна, което доведе до изпълнение на дузпи. При тях вратарят Кам Талбот отрази и трите шайби към вратата си, а победният изстрел бе дело на Лукас Реймънд, който вкара единствената дузпа за Детройт.

