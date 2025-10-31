Популярни
  3. Александър Зверев крачи уверено към титлата в Париж

Александър Зверев крачи уверено към титлата в Париж

  • 31 окт 2025 | 08:41
Александър Зверев крачи уверено към титлата в Париж

Александър Зверев стана последният четвъртфиналист на тенис турнира от сериите "Мастърс" в Париж.

Шампионът за 2024 година продължава защитата на трофея си след успех с 6:2, 6:4 над поставения под номер 15 Алехандро Давидович Фокина.

Германецът, който е номер 3 в схемата, срещна неочаквано малко затруднения срещу испанеца, за когото това бе последен шанс да се пребори за класиране на Финалите на АТП в Торино.

Зверев реализира ранен пробив за 2:1 гейма, над който успя да надгради с още един брейк в края на първия сет и да го спечели за точно 46 минути.

В началото на втория сет двамата тенисисти си размениха по един пробив. При 3:3 гейма Зверев получи нови две възможности да вземе подаването на противника си и при втората от тях успя да го направи, което реши и срещата.

На четвъртфиналите, които са по-късно днес, олимпийският шампион от Токио ще се изправи срещу руснака Даниил Медведев.

