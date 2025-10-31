Популярни
Спърс пречупиха Хийт и останаха непобедени

  • 31 окт 2025 | 09:58
Сан Антонио Спърс продължава победния си ход в НБА, след като тази нощ надви Маями Хийт със 107:101 пред собствена публика, въпреки че срещна сериозна съпротива.

Отборът от Тексас тази година изглежда решен не просто да си осигури място в плейофите, но и да се бори за титлата.

С тази победа „шпорите“ подобриха баланса си до 5-0, следвайки плътно Оклахома Сити Тъндър. Двата отбора вече се открояват на върха в Западната конференция.

За пореден път Виктор Уембаняма беше най-резултатен, като направи впечатляващо представяне с 27 точки, 18 борби и 6 асистенции и помогна на тима си да потегли с пет победи в първите си пет мача за пръв път в историята. Така единствените два отбора, които никога не са печелили откриващите си пет мача, остават Сакраменто Кингс и Маями.

Носителят на приза за "Новобранец на годината" Стефон Касъл добави 21 точки за победителите, а Девин Васел приключи със 17. 

За Маями Бам Адебайо реализира 31 точки и овладя 10 борби, а с 24 точки завърши Андрю Уигинс. Италианецът Симоне Фонтекио добави още 18 от пейката.

През по-голямата част от първото полувреме точно Маями бе отборът, който водеше в резултата, но в края на третата четвърт Сан Антонио имаше преднина от 15 пункта. Щурм в началото на заключителната четвърт позволи на гостите да си върнат преднината при 89:88, но силните изяви на Уембаняма и Харисън Барнс в края на срещата запазиха победната серия на Сан Антонио.

Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на България, на живо, само в ефира на MAX Sport.

