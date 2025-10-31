Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Каратанчева стигна четвъртфиналите на сингъл в Мексико

Каратанчева стигна четвъртфиналите на сингъл в Мексико

  • 31 окт 2025 | 04:07
  • 286
  • 0
Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове в Ирапуато (Мексико) с награден фонд 100 хиляди долара.

Осмата поставена в схемата българка победи американската квалификантка Далайна Хюит с 4:6, 6:3, 6:4 за 2:10 часа.

Каратанчева загуби първия сет, но във втория взе четири поредни гейма от 2:3 до 6:3, за да изравни резултата. В решителната трета част тя взе подаването на американката в петия гейм, което се оказа достатъчно за крайния успех.

Следващата съперничка на националката ще бъде третата поставена Марина Стакушич (Канада).

Каратанчева продължава и участието си на двойки. Българката и американката Габриела Вилар ще играят в спор за място на полуфиналите срещу поставените под номер 3 в схемата Виктория Родригес и Ана София Санчес (Мексико).

