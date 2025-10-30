Добри новини за Порто: заврръща се ключове футболист

Сутрешната тренировка на Порто в днешния 30-и октомври (четвъртък) в тренировъчния център „Жорже Коща“, която отбеляза завръщането на „драконите“ към занимания след два почивни дни, донесе добри новини за Франческо Фариоли. Люк де Йонг, който се възстановява от контузията на лявото коляно, получена преди вече почти два месеца на 8-и септември в контролата при закрити врати срещу Лузитания де Лоуроза (2:2), премина към индивидуални тренировки и започна да тича на терена, въпреки че, научи A BOLA. Според източникът футболистът все още провежда занимания без топка.

Ангажиран, опитният нидерландски нападател спазваше плана да посещава Оливал дори в почивните дни, за да ускори процеса на възстановяване, който протича според очакванията и по време на който играчът показва добри признаци. Въпреки тези отлични индикатори за подобрение през този дълъг период – 35-годишният нападател вече пропусна девет мача за отбора на Фариоли – медицинският щаб на „драконите“ не иска да рискува преждевременно завръщане на терена, особено предвид възрастта на Люк и винаги деликатния характер на получената лигаментна травма.

Предвид този сценарий се очаква бившият голмайстор на ПСВ да бъде готов за игра след около месец - между края на ноември и началото на декември. В този времеви прозорец ФК Порто има насрочени три мача, любопитно е, че всички те ще се играят на „Ещадио до Драгао“: приема френския Ница на 27.11 в мач от 5-ия кръг на груповата фаза на Лига Европа, мери сили с Ещорил три дни по-късно, на 30.11, и накрая се изправя срещу Витория Гимараеш на 4.12 в сблъсък, който ще реши последното място във финалната четворка на Купата на Лигата.