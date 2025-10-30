Треньорът на женския Берое: Продължаваме да работим

Треньорът на женския баскетболен Берое Тодор Тенев коментира двубоя от Еврокъп, в който неговите баскетболистки загубиха от полския Шленза с 66:99.

"Тежък двубой. Първото полувреме бе катастрофално за нас - надбягаха ни, надбориха ни и почти нямаха атака без кош. Показаха ни как се играе истински баскетбол. На полувремето намирах много трудни думи, които да им кажа. Поставих за цел да спечелим второто и го направихме. Третата част загубихме с една точка, но реално го спечелихме на игрището", коментира Тенев.

Деана Стояновска: Тепърва ще показваме най-доброто от себе си

"Положителното е, че малките ни баскетболистки натрупаха опит. При такова развитие на двубоя бях длъжен да им дам шанс да поиграят. Щастлив съм за тях, защото наистина се включиха страхотно за годините си. На всички ни бе ясно, че ще е трудно да запишем победа в турнира, но това е огромен опит за нас. Продължаваме да работим. В останалите два мача от Еврокъп имаме цел да се представим отново достойно. За нашето първенство се надявам да сме готови и започнем с победите", каза още старши треньорът.

Следвай ни:

Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на България, на живо, само в ефира на MAX Sport.