Спортинг (Лисабон) с интересна кампания към феновете

Португалският колос Спортинг (Лисабон) обяви нова мярка, която обещава да засили връзката между клуба и неговите фенове. От следващия гостуващ мач в Лига Португал, който е срещу тима на Санта Клара, членовете на клуба, които живеят в близост до противниковите стадиони, ще имат приоритетен достъп при закупуване на билети.

Според официалното съобщение, тази нова привилегия ще бъде интегрирана като първи критерий за допустимост при закупуване на билети за гостуващи мачове, функционирайки едновременно с вече съществуващите правила. Така приоритетен достъп ще имат членове с поне две години членство, които живеят от две години в окръга, където се провежда срещата, и които имат статут на Член А+ или А.

Sporting CP adiciona um novo critério de proximidade para prioridade na compra de bilhetes nos jogos fora 🙌



Os Sócios que vivem perto dos estádios onde se realizam os jogos fora passam a ter acesso prioritário à compra de bilhetes, integrando o primeiro critério de… pic.twitter.com/Q1jZV2DSfN — Sporting CP (@SportingCP) October 30, 2025

Спортинг също така уточнява, че този нов критерий не се прилага за мачове от европейските клубни турнири, нито за срещи извън националните състезания, провеждани в окръг Лисабон. Важно е да се подчертае, че приоритетът на притежателите на места Lion Seat остава непроменен, като сега той ще съществува съвместно с този нов географски фактор.

С тази мярка клубът от Алваладе потвърждава своята мисия за обединение и близост, като цени членовете, които живеят извън столицата и които, дори и от разстояние, продължават да представляват лъвския дух. Спортинг подчертава, че това е още един начин да се „доближи клубът до членовете, които са най-близо до гостуващите мачове, позволявайки продължаването на подкрепата от семейството на Спортинг“.