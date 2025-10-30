Берое загуби от полски съперник в последното си домакинство от турнира Еврокъп

Баскетболистките на Берое отстъпиха на полския Шленза (Вроцлав) с 66:99 (16:37, 16:28, 17:18, 17:16) в среща от турнира Еврокъп. Загубата е четвърта от четири мача за българките в Група L на втория по сила европейски клубен турнир.

Това бе последно домакинство за старозагорския клуб от надпреварата и тимът остана на последното място в групата. От своя страна полякините оглавиха класирането с актив от три победи и една загуба, колкото има и френският Вилньов д'Аск, шампион от миналото издание на Еврокъп. Трети е тимът на швейцарския Елфик Фрибург.

Гостите започнаха много по-активно срещата и диктуваха събитията на паркета, като постепенно трупаха преднина. Те успяха да поведат с над 10 точки разлика още преди да бъде преполовена първата част – 25:14. Берое опита да се върне в срещата с редица промени в петицата, но това не донесе успех и в края на първата част Шленза направи серия от 12:0, което доведе до 37:16 в тяхна полза още след първата четвърт.

Неточностите под коша за българския тим продължиха и през втората част, докато гостите завършваха своите атаки с точки и отново направиха серия 10:0, за да поведат с 49:18. В средата на тази четвърт Тодор Тенев отново опита редица промени и пусна в игра и 16-годишната Девора Тенева, която реализира 22-та точка за Берое при 53 за Шленза. Полувремето дойде при резултат 65:32 в полза на гостите.

Второто полувреме започна с тройка на Деана Стояновска, но продължи с редица грешки под коша от страна и на двата отбора. До края на третата четвърт разликата в точките не се промени и десет минути преди края резултатът бе 83:49 в полза на полския тим.

След тройка на Златка Маданкова и кош на Кайла Купър в началото на последната четвърт Берое за пръв път в мача реализира пет безответни точки. В крайна сметка българският отбор успя да спечели тази част, но последната сирена в срещата дойде при 99:66 за Шленза.

Най-резултатна за Берое в срещата бе Кайла Купър, която записа 17 точки и 9 борби. Златка Маданкова завърши с 14 точки, а Деана Стояновска добави 12 точки, 3 борби и 5 асистенции.

За гостите американката Мерин Кракер записа 21 точки, 5 борби и 7 асистенции. Александра Зиемборска добави 18 точки, 7 борби и 2 асистенции.

В следващата си среща от турнира Еврокъп съставът на Берое гостува на швейцарския Елфик Фрибург на 5 ноември от 20:30 часа, а в същия ден Шленза гостува на Вилньов д'Аск.

