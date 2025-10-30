Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Бен Шелтън и Алекс де Минор се класираха за финалния турнир на АТП

Бен Шелтън и Алекс де Минор се класираха за финалния турнир на АТП

  • 30 окт 2025 | 20:39
  • 424
  • 0
Бен Шелтън и Алекс де Минор се класираха за финалния турнир на АТП

Бен Шелтън и Алекс де Минор постигнаха победи в третия кръг на тенис турнира на твърда настилка от сериите Мастърс 1000 в Париж с награден фонд 6 128 940 евро. Двамата се класираха за финалния за сезона турнир на АТП, който ще се проведе в Торино през ноември и събира най-добрите осем през тенисисти през годината.

Американецът Шелтън, номер 5 в основната схема, се наложи срещу Андрей Рубльов със 7:6 (6), 6:3.

Първата част премина без пробиви, а Шелтън се нуждаеше от четири възможности, за да победи в тайбрека с 8:6. Във втория сет поставеният под номер 12 руснак загуби на два пъти подаването си, а срещата продължи час и 36 минути.

На четвъртфиналите Бен Шелтън ще се изправи срещу Яник Синер или Франсиско Серундоло. Младият американец за първи път в кариерата си достигна до финалния за сезона турнир, в който ще участват Карлос Алкарас, Яник Синер, Новак Джокович, Тейлър Фриц и Александър Зверев.

Алекс де Минор, номер 6 в схемата, се наложи лесно с 6:2, 6:2 срещу Карен Хачанов и за втори последователен път си осигури място сред най-силните осем през сезона. Австралиецът не остави съмнение в превъзходството си срещу руския тенисист и приключи двубоя за само 70 минути при първата си възможност.

На четвъртфиналите във френската столица Де Минор ще играе срещу Александър Бублик. Казахстанецът, който е поставен под номер 13, елиминира Тейлър Фриц със 7:6 (5), 6:2.

Четвъртият в основната схема американец постигна 26 печеливши удара срещу 32 в полза на Бублик в двубоя, продължил 87 минути.

Валентен Вашро победи Камерън Нори със 7:6 (4), 6:4. Във втория кръг британецът се наложи срещу лидера в световната ранглиста Карлос Алкарас, но сега отстъпи в два сета срещу представителя на Монако.

Вашро ще играе срещу Феликс Оже-Алиасим на четвъртфиналите. Поставеният под номер 9 канадец победи след обрат с 3:6, 6:3, 6:2 германеца Даниел Алтмайер.

