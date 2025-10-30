Гергана Павлова стартира с победа в Будапеща

Гергана Павлова се класира за втория кръг на сингъл на международния турнир "International Series" в унгарската столица Будапеща.

Българката победи в първия си двубой Наталия Слободова (Словакия) с 21:8, 21:10 за 28 минути. Следващата й съперничка ще бъде осмата поставена Милена Шнидер (Швейцария).

Димитър Янакиев, който беше поставен под номер 6 в схемата при мъжете, загуби първия гейм с 12:21, след което се отказа да продължи срещу италианеца Кристофър Виториани.

Рая Пашова не успя да преодолее квалификациите след победа и поражение.

Междувременно, Елена Попиванова спечели бронзов медал на международния турнир за юноши и девойки до 19 години в Каунас (Литва).

Тя достигна до полуфиналите, където отстъпи пред номер 4 в схемата Ишасрия Мекала (Уелс) с 13:21, 21:23 за 31 минути.

Останалите шестима български състезатели до 17 и до 19 години отпаднаха в по-ранната фаза на надпреварата.