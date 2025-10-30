Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Дема продължава защитата на титлата си при жените на Държавното по тенис

Дема продължава защитата на титлата си при жените на Държавното по тенис

  • 30 окт 2025 | 19:29
  • 320
  • 0
Дема продължава защитата на титлата си при жените на Държавното по тенис

Тимовете на  Авеню (Бургас) срещу  Локомотив 1929 (София) при мъжете и  Дема (София) срещу ТК Ямбол 2005 при жените ще играят на финалите на Държавното отборно първенство в Пловдив. Надпреварата от календара на БФТенис се провежда на базата на ТК Локомотив и с награден фонд 10 хиляди лева.

На полуфиналите Авеню победи НСА София с 2:1, след като в отделните срещи Динко Динев загуби от Пламен Милушев с 6:7(5), 6:7(4), Никита Билозерцев надделя над Михаил Иванов с 6:3, 6:0, а на двойки Динев/Билозерцев спечелиха срещу Милушев/Иванов с 6:3, 6:2.

Локомотив 1929 (София) победи домакините от ТК Локо 98 (Пловдив) с 2:1. Вадан Манукян загуби от Янаки Милев със 7:5, 4:6, 3:6, Мартин Димитров разгроми Фердун Шефкедов с 6:0, 6:1, а Манукян/Димитров се наложиха над Милев/Шефкедов с 6:3, 6:4.

При жените Дема продължава защитата на титлата си, след като елиминира ТК Бароко Спорт (София) с 2:0. Победите постигнаха  Денислава Глушкова над Калина Симеонова с 6:2, 6:0 и Джулия Терзийска над Стелиана Гичева с 6:1, 6:0.

За титлата столичанки ще играят срещу Ямбол 2005, който спечели срещу Супер Спорт (Варна) с 2:0. Валерия Гърневска се наложи над Рада Колева с 6:2, 6:0, а Рафаела Симеонова над Естела Иванова с 6:4, 6:1.

Следвай ни:

Още от Тенис

Леонид Шейнгезихт отпадна в Малта

Леонид Шейнгезихт отпадна в Малта

  • 30 окт 2025 | 15:10
  • 310
  • 0
Джокович пя песни за Везенков, но не можа да помогне на Олимпиакос

Джокович пя песни за Везенков, но не можа да помогне на Олимпиакос

  • 30 окт 2025 | 13:21
  • 11663
  • 3
Честит рожден ден на Иван Иванов

Честит рожден ден на Иван Иванов

  • 30 окт 2025 | 12:55
  • 604
  • 0
Борислав Атанасов се класира за четвъртфиналите на турнир от Тенис Европа във Франция

Борислав Атанасов се класира за четвъртфиналите на турнир от Тенис Европа във Франция

  • 30 окт 2025 | 12:53
  • 311
  • 0
Десет българчета се класираха за четвъртфиналите на турнира от Тенис Европа в Хасково

Десет българчета се класираха за четвъртфиналите на турнира от Тенис Европа в Хасково

  • 30 окт 2025 | 09:40
  • 318
  • 0
Алекс де Минор се класира за третия кръг в Париж

Алекс де Минор се класира за третия кръг в Париж

  • 30 окт 2025 | 09:34
  • 725
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 сгази Янтра и продължи да мачка и за Купата

ЦСКА 1948 сгази Янтра и продължи да мачка и за Купата

  • 30 окт 2025 | 18:20
  • 24907
  • 16
Чочев класира Лудогорец в последната секунда

Чочев класира Лудогорец в последната секунда

  • 30 окт 2025 | 15:20
  • 63131
  • 82
Билетите за Левски - ЦСКА в продажба от утре 

Билетите за Левски - ЦСКА в продажба от утре 

  • 30 окт 2025 | 18:30
  • 8217
  • 20
Варненци размазват Левски насред София

Варненци размазват Левски насред София

  • 30 окт 2025 | 19:50
  • 7034
  • 3
Официално: Ювентус назначи Спалети за свой треньор

Официално: Ювентус назначи Спалети за свой треньор

  • 30 окт 2025 | 19:55
  • 1068
  • 0
ЦСКА за новата "Армия": Мечтата е все по-близо! Това ще е повече от стадион

ЦСКА за новата "Армия": Мечтата е все по-близо! Това ще е повече от стадион

  • 30 окт 2025 | 15:12
  • 21933
  • 69