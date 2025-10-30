Популярни
Завръщането на Борислав Велев се отлага

  • 30 окт 2025 | 18:43
  • 495
  • 0

Професионалният боксьор Борислав Велев ще се подложи на поредна операция тази седмица, което отлага завръщането му на ринга на MAX FIGHT 63. Софиянецът трябваше да оглави галата на 29 ноември в спортна зала „Левски София“. За съжаление, травма ще му попречи да търси 16-та поредна победа.

Нокаутьорът с прякор Рой за последно се боксира на 24 май миналата година, като в главната среща на MAX FIGHT 58 се наложи над Омар Сиала. След това възпитаникът на БК Левски претърпя операция на ръката и отпадна от сметките за юбилейното издание MAX FIGHT 60. Боецът информира, че се налага нова интервенция, която ще бъде извършена в чужбина.

