Завръщането на Борислав Велев се отлага

Професионалният боксьор Борислав Велев ще се подложи на поредна операция тази седмица, което отлага завръщането му на ринга на MAX FIGHT 63. Софиянецът трябваше да оглави галата на 29 ноември в спортна зала „Левски София“. За съжаление, травма ще му попречи да търси 16-та поредна победа.
Нокаутьорът с прякор Рой за последно се боксира на 24 май миналата година, като в главната среща на MAX FIGHT 58 се наложи над Омар Сиала. След това възпитаникът на БК Левски претърпя операция на ръката и отпадна от сметките за юбилейното издание MAX FIGHT 60. Боецът информира, че се налага нова интервенция, която ще бъде извършена в чужбина.