Нико Ковач: Има два вида треньори - такива, които са били уволнени, и такива, които са уволнени

Треньорът на Борусия (Дортмунд) Нико Ковач чувства съжаление към колегата си в Аугсбург Сандро Вагнер, но иска отборът му да спечели три точки в мача от Бундеслигата в петък.

Тимът от Дортмунд е на четвърто място в класирането след силен старт на сезона и само една загуба във всички турнири, докато Аугсбург е на пето място, но отзад напред. Тимът допусна най-голямата си домакинска загуба в Бундеслигата през уикенда, като загуби с 0:6 от РБ Лайпциг, а в средата на седмицата загуби и от втородивизионния Бохум за Купата на Германия.

Резултатът е, че се показва напрежението за бившия асистент на националния тим на Германия Вагнер, който започна първата си работа като треньор в Бундеслигата през лятото, но е спечелил само три от десетте си официални срещи с Аугсбург.

"Има два типа треньори. Тези, които са били уволнявани. И тези, които са уволнени. Това е работата ни. Относително лесно е, когато имаш успех. Но когато нямаш, става много по-трудно", каза Ковач. Той знае тоlа от опит, след като напусна преждевременно Байерн Мюнхен и Волфсбург. В Дортмунд нещата се развиват добре засега, но знае от опит, че никога не бива да подценяваш съперник.

"Ситуацията на Аугсбург със сигурност не е най-лесната в момента. Но това не означава, че ще бъде лесно за нас. Трябва да бъдем на 100%. Искаме да спечелим мача, това е амбицията ни, целта ни", заяви той.

Борусия Дортмунд имаше нужда да мине през дузпи, за да елиминира Айнтрахт Франкфурт за Купата на Германия, а в тима след контузия се завръща и Рами Бенсебайни. Предвид гостуването на Манчестър Сити в Шампионската лига другата седмица, Ковач заяви: "имаме нужда да ротираме играчите, ако искаме да поддържаме висок интензитет".