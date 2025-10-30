Популярни
Двама MVP за седмия кръг на Евролигата, вижте кои са

  • 30 окт 2025 | 18:03
Чима Монеке и Силвен Франсиско си поделиха наградата за най-полезен играч (MVP) за седмия кръг на Евролигата, след като и двамата събраха по 35 точки в системата за оценка на полезно действие (PIR).

Крилото на Цървена звезда Чима Монеке беше с решаващ принос за победата на своя отбор над АСВЕЛ Вильорбан, завършвайки мача с 24 точки (8/8 в стрелбата за две точки), 7 борби, 3 асистенции и 3 откраднати топки.

От своя страна, френският гард на Жалгирис Силвен Франсиско поведе отбора си към победа срещу Виртус Болоня, постигайки дабъл-дабъл с 23 точки и 10 асистенции плюс 3 борби.

Снимка: euroleaguebasketball.net

