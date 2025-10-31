Везенков и Олимпиакос срещу Апоел Тел Авив в суперсблъсък от Евролигата

Олимпиакос на Александър Везенков посреща тази вечер водача в класирането - играещия домакинските си мачове на българска земя Апоел Тел Авив, в среща от осмия кръг на Евролигата. Мачът започва в В 21:15 ч. българско време.

В "Двореца на мира и приятелството" в Пирея със сигурност ни очаква вълнуващ спектакъл, след края на който ще разберем дали воденият от Димитрис Итудис израелски тим ще остане единственият отбор със само едно поражение от началото на турнира. Везенков и компания пък ще опитат да зарадват феновете си с победа, след като отстъпиха пред "черната си котка" в последно време Монако по-рано тази седмица.

Апоел надигра в "Арена София" в сряда водения от титана в треньорската професия Желко Обрадович и е сам на върха в класирането с баланс 6-1. Олимпиакос пък допусна трета поредна загуба от Монако, този път с 87:92 в Пирея.

Гардът Кийнън Еванс и центърът Мустафа Фал са в лазарета на водения от Йоргос Барцокас отбор. Гардът Ям Мадар и крилото Бруно Кабокло пък продължават да се възстановяват от контузии в лагера на Апоел.

Снимки: Imago