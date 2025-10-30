Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Министър Иван Пешев награди златните медалисти от Световното по канадска борба

Министър Иван Пешев награди златните медалисти от Световното по канадска борба

  • 30 окт 2025 | 16:41
  • 242
  • 0
Министър Иван Пешев награди златните медалисти от Световното по канадска борба

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев връчи почетни плакети на златните медалисти от Световното първенство по канадска борба в Албена. При мъжете титли спечелиха Сашо Андреев (до 90 кг) и Красимир Костадинов (до 100 кг). В женската надпревара със златно отличие се окичи Димитрина Петрова (до 60 кг), а при юношите Георги Колев триумфира в категория до 65 кг. В състезанието за ветерани златен медал извоюва Ивелин Милев (до 60 кг). С титла от шампионата за хора с увреждания триумфира и Павел Кръстев (над 100 кг).

"За пореден път доказахте, че силата, характерът и волята за победа нямат граници. Със спечелените медали нашият национален отбор затвърди позицията на България сред водещите сили в световната канадска борба", заяви министър Пешев.

Министърът поздрави президента на Българската федерация по канадска борба Георги Благов за 30-годишнината на централата, както и за високото ниво на организация на първенството.

Благов благодари на министерството за подкрепата и лично на министър Пешев за ангажираността му към развитието както на масовия, така и на спорта за високи постижения.

На церемонията присъства и заместник-министър Димитър Георгиев, който посочи, че постиженията на състезателите са гордост за България и пример за това, че с труд и постоянство могат да се постигнат големи успехи.

