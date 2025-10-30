Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Галя Пухалева бе почетена посмъртно от Европейската атлетика

Галя Пухалева бе почетена посмъртно от Европейската атлетика

  • 30 окт 2025 | 16:20
  • 456
  • 0

Европейската атлетика награди посмъртно Галя Пухалева на церемонията Golden Tracks в Батуми, Грузия.

Галя Пухалева бе ръководител на международния отдел на Българска федерация лека атлетика две десетилетия и почина на 21 май 2025-а на 50 години след продължителна борба с тежко заболяване.

Освен в международния отдел на БФЛА Пухалева работи повече от 10 години като генерален секретар на Балканската атлетика по времето, когато организацията се разрастна до 22 федерации членки (2010-2022). Тя изпълняваше с прецизност много задачи за Европейската атлетика и бе уважаван и търсен сътрудник в Световната атлетика.

На церемонията в Батуми Галя Пухалева получи "Златна значка“, която взе Велина Цекова – дългогодишната й колежка в Българска федерация лека атлетика.

В Батуми бяха обявени Атлет и Атлетка на годината, както и "Изгряващите звезди“ на континента сред които бе и европейският шампион на скок дължина в зала – Божидар Саръбоюков, както и треньорът му Димитър Карамфилов.

atletikabg.com

