Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Сестри Стоеви са на 1/4-финал на World Tour Super 500" в Германия

Сестри Стоеви са на 1/4-финал на World Tour Super 500" в Германия

  • 30 окт 2025 | 16:02
  • 266
  • 1
Сестри Стоеви са на 1/4-финал на World Tour Super 500" в Германия

Стефани Стоева и Габриела Стоева се класираха за четвъртфиналите на двойки жени турнира по бадминтон "HSBC BWF World Tour Super 500" в Саарбрюкен (Германия) с награден фонд 475 хиляди долара.

Европейските шампионки, които са поставени под номер 1 в основната схема, победиха лесно представителките на Дания Наташа Антонисен и Амалия Сесил Кудск с 21:7, 21:13 за 39 минути.

Стефани Стоева и Габриела Стоева доминираха изцяло в първия гейм, а във втората част след 11:13 направиха серия от 10:0, с която затвориха мача.

В спор за място на полуфиналите сестрите ще играят утре срещу номер 7 Марго Ламбер и Камий Погнанте (Франция).

Следвай ни:

Още от Други спортове

Столичната община ще подкрепи провеждането на Световно първенство за спортисти със Синдром на Даун в София

Столичната община ще подкрепи провеждането на Световно първенство за спортисти със Синдром на Даун в София

  • 30 окт 2025 | 10:10
  • 725
  • 0
Габриел Маринов с бронз от Европейското по вдигане на тежести до 23 години

Габриел Маринов с бронз от Европейското по вдигане на тежести до 23 години

  • 30 окт 2025 | 03:59
  • 2543
  • 0
Българските състезатели допуснаха поражения във втория ден на турнира по бадминтон в Саарбрюкен

Българските състезатели допуснаха поражения във втория ден на турнира по бадминтон в Саарбрюкен

  • 29 окт 2025 | 20:52
  • 630
  • 0
Дениз Данев спечели сребърен медал на Европейското по вдигане на тежести за мъже до 23 години

Дениз Данев спечели сребърен медал на Европейското по вдигане на тежести за мъже до 23 години

  • 29 окт 2025 | 20:47
  • 1027
  • 2
Олимпийският шампион в пистовото колоездене Гюнтер Хариц почина на 77 години

Олимпийският шампион в пистовото колоездене Гюнтер Хариц почина на 77 години

  • 29 окт 2025 | 18:08
  • 958
  • 0
Весела Лечева се срещна с наша треньорка, участвала в обучение на МОК в Лозана

Весела Лечева се срещна с наша треньорка, участвала в обучение на МОК в Лозана

  • 29 окт 2025 | 16:42
  • 728
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Янтра 0:1 ЦСКА 1948, хубав гол на Боби Цонев

Янтра 0:1 ЦСКА 1948, хубав гол на Боби Цонев

  • 30 окт 2025 | 16:30
  • 8408
  • 4
Чочев класира Лудогорец в последната секунда

Чочев класира Лудогорец в последната секунда

  • 30 окт 2025 | 15:20
  • 42146
  • 67
ЦСКА има нов изпълнителен директор

ЦСКА има нов изпълнителен директор

  • 30 окт 2025 | 11:09
  • 37084
  • 54
Слот вече е сред фаворитите за уволнение след поредния провал на Ливърпул

Слот вече е сред фаворитите за уволнение след поредния провал на Ливърпул

  • 30 окт 2025 | 11:02
  • 21841
  • 35
ЦСКА за новата "Армия": Мечтата е все по-близо! Това ще е повече от стадион

ЦСКА за новата "Армия": Мечтата е все по-близо! Това ще е повече от стадион

  • 30 окт 2025 | 15:12
  • 11060
  • 39
Реал Мадрид иска астрономическо обезщетение заради Суперлигата

Реал Мадрид иска астрономическо обезщетение заради Суперлигата

  • 30 окт 2025 | 11:42
  • 15624
  • 26