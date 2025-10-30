Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Дженсън Бътън обяви края на своята състезателна кариера

Дженсън Бътън обяви края на своята състезателна кариера

  • 30 окт 2025 | 15:36
  • 363
  • 0
Дженсън Бътън обяви края на своята състезателна кариера

Световният шампион във Формула 1 за 2009 година Дженсън Бътън обяви, че ще сложи край на своята състезателна кариера след „8-те часа на Бахрейн“ следващата седмица.

Британецът се оттегли от Формула 1 в края на 2016 година, но участва в още едно състезание в Монако през сезон 2017, когато той замени участващия в „Инди 500“ Фернандо Алонсо в състава на Макларън. Впоследствие Бътън се насочи маратоснките състезания и дори спечели една титла в японския Супер GT шампионат през 2018 година.

От началото на сезон 2024 Бътън е сред титулярите на Джота в Световния шампионат за издръжливост (WEC), но британецът вече обяви, че ще се оттегли от шампионата в края на годината. В интервю за BBC Radio Somerset обаче Бътън разкри, че предстоящата следващата седмица надпревара в Бахрейн ще бъде неговата последна изобщо в кариерата му.

„Това ще бъде последното ми състезание, винаги съм харесвал Бахрейн. Мисля, че е забавна писта и ще се насладя възможно най-много, защото това ще бъде края на моята професионална състезателна кариера.

„Наистина се насладих на времето ми с Джота в WEC, но животът ми стана много натоварен и не е честно за отбора или мен самия да започна сезон 2026 без да съм сигурен дали ще имам достатъчно време за него. Децата ми са на четири и шест и когато ме няма за седмица, а пропускам толкова много, това време не се връща. Смятам, че през последните две години аз изпуснах много, което беше добре, защото знаех, че това ще се случи, но не съм готов да правя това още един сезон“, заяви Бътън.

Снимки: Gettyimages

