  • 30 окт 2025 | 15:10
Леонид Шейнгезихт отпадна в Малта

Леонид Шейнгезихт отпадна във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове в Малта с награден фонд 15 хиляди долара.

Българинът претърпя поражение от поставения номер 6 Артур Нагел (Франция) с 3:6, 7:5, 2:6 за 2:21 часа игра.

Шейнгезихт преодоля пасив от 0:3 във втория гейм, който спечели след решаващ пробив в 12-ия гейм, но в третата част след 2:1 той загуби пет поредни гейма, а с това и срещата.

По-късно днес Шейнгезихт и руснакът Александър Чепик ще играят на четвъртфиналите на двойки срещу поставените под номер 2 в схемата швейцарци Андрин Касанова и Николас Париция.

