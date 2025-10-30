Руси Хаджиев се завръща за битка в нов стил

На 15 ноември в зала "Арена Бургас" ще се проведе бойната гала по санда SANDA PRO FIGHT - стил, който комбинира удари, ритници и хвърляния.

Един от ключовите двубои на вечерта е до категориите до 65 кг и противопоставя двама млади състезатели с амбиции и опит: турскяит шампион Хюсеин Кючюкоглу и българският боец Руси Хаджиев.

Кючюкоглу е едва на 18 години, роден в Кастамону, Турция, с ръст 177 см. Руси Хаджиев еперспективен ММА боец, доказал се в смесените бойни изкуства с изключително атрактивните си битки. Той е висок 180 см. Бургазлията не е чужд на страйкинга - той е многократен шампион по кудо, където е европейски шампион и въпреки, че тренира активно бразилско жиу-жицу, феновете му са го запомнили със сърцатата му игра в стойка в различни международни турнир, сред които и ONE Championship.

Към момента има още пет битки с българско участие. Единственият обявен официално двубой е този между Митко Илиев и Емирхан Чобан в категория до 80 килограма. Останалите наши представители са Петър Стойков, Денис Хаджиев, Симеон Кючуков и Благой Лачев. Техните съперници ще станат ясни в близките дни. Феновете на бойните спортове ще видят сблъсък между кикбоксо легендатс Богдан Стойка и Даниел Дюрер (Гер).