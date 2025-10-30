Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Шамрок Роувърс
  3. Шамрок Роувърс e шампион за пети път в последните шест години

Шамрок Роувърс e шампион за пети път в последните шест години

  • 30 окт 2025 | 13:23
  • 303
  • 0
Шамрок Роувърс e шампион за пети път в последните шест години

Шамрок Роувърс спечели шампионската титла по футбол на Република Ирландия за пети път през последните шест сезона и общо за 22-а в исторически план, след като в последна среща от 35-ия кръг на местното първенство победи у дома Галоуей Юнайтед с 1:0.

Единственото попадение на Дилън Уотс в 75-ата минута осигури 66 точки за "зелено-белите" и те са с 6 пред втория Дери Сити кръг преди края. Така Шелбърн през миналата 2024-а година станаха единствените, които прекъснаха хегемонията на вероятно най-успешния тим в Ирландия в последните десет сезона.

Шамрок Роувърс, който капитализира по прекрасен начин новата формула на УЕФА за клубните турнири, кара своя четвърти сезон в основната фаза на Лигата на Конференциите.

Голът дойде благодарение на пряк свободен удар на Дилън Уотс малко след 70-ата минута на мача, който изглеждаше обречен на нулево равенство, тъй като и двата отбора не успяха да се възползват от множеството полуположения през първото полувреме на мача. Но и равенството им вършеше работа, тъй като те влязоха в срещата с три точки повече от 2-ия Дери Сити.

Явно заради участието си в турнирите на УЕФА, Роувърс направиха процеса по взимането на титлата малко по- труден, отколкото беше необходимо и регистрираха три поредни загуби в лигата, преди най-накрая да се справят с задачата срещу Голуей в сряда вечерта. Победата гарантира, че Роувърс ще получат 125 000 евро, присъждани на победителите във Висшата дивизия. Тази сума обаче е нищожна в сравнение с доходоносните приходи, предлагани в европейския футбол и откъдето тимът черпи средства, за да укрепва състава си.

Миналогодишните шампиони от Шелбърн, водени от Деймиън Дъф, имаха трудно лято, което така и не успяха да наваксат като точков актив. Все пак имат шанса да завършат на 2-о място накрая, тъй като са с 58 точки, на 2 от Дери Сити. Дери ще гостува на вече изпадналия Корк Сити в последния мач, докато Шелбърн играе градско дерби със Сейнт Патрикс Атлетик.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

От Премиър лийг ще изоставят още една от дългите традиции в Англия по време на празничния период

От Премиър лийг ще изоставят още една от дългите традиции в Англия по време на празничния период

  • 30 окт 2025 | 09:58
  • 5872
  • 0
Започват важни преговори в стратегическия маркетинг на турнирите на УЕФА

Започват важни преговори в стратегическия маркетинг на турнирите на УЕФА

  • 30 окт 2025 | 08:30
  • 636
  • 0
 Мениджърът на Палас: Представихме се добре, но не в най-добрата си форма

 Мениджърът на Палас: Представихме се добре, но не в най-добрата си форма

  • 30 окт 2025 | 07:50
  • 2359
  • 2
Слот: Нашият състав вероятно не е толкова богат, колкото много хора си мислят

Слот: Нашият състав вероятно не е толкова богат, колкото много хора си мислят

  • 30 окт 2025 | 07:34
  • 4152
  • 10
Компани: Най-важното е да използвам разумно състава на отбора

Компани: Най-важното е да използвам разумно състава на отбора

  • 30 окт 2025 | 07:20
  • 1868
  • 0
Фламенго е първият финалист в Копа Либертадорес!

Фламенго е първият финалист в Копа Либертадорес!

  • 30 окт 2025 | 06:52
  • 5530
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Черноморец 1:1 Лудогорец, "орлите" изравниха с вратарски гол

Черноморец 1:1 Лудогорец, "орлите" изравниха с вратарски гол

  • 30 окт 2025 | 13:57
  • 8052
  • 15
ЦСКА има нов изпълнителен директор

ЦСКА има нов изпълнителен директор

  • 30 окт 2025 | 11:09
  • 24169
  • 27
Слот вече е сред фаворитите за уволнение след поредния провал на Ливърпул

Слот вече е сред фаворитите за уволнение след поредния провал на Ливърпул

  • 30 окт 2025 | 11:02
  • 12135
  • 23
ПФК Ботев преди дербито: Истинската сила на Пловдив е в единството и взаимното уважение

ПФК Ботев преди дербито: Истинската сила на Пловдив е в единството и взаимното уважение

  • 30 окт 2025 | 10:07
  • 3588
  • 5
Ясни са четвъртфиналните двойки в Карабао Къп

Ясни са четвъртфиналните двойки в Карабао Къп

  • 30 окт 2025 | 04:21
  • 14185
  • 0
Реал Мадрид иска астрономическо обезщетение заради Суперлигата

Реал Мадрид иска астрономическо обезщетение заради Суперлигата

  • 30 окт 2025 | 11:42
  • 8767
  • 1