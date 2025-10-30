Шамрок Роувърс e шампион за пети път в последните шест години

Шамрок Роувърс спечели шампионската титла по футбол на Република Ирландия за пети път през последните шест сезона и общо за 22-а в исторически план, след като в последна среща от 35-ия кръг на местното първенство победи у дома Галоуей Юнайтед с 1:0.

Единственото попадение на Дилън Уотс в 75-ата минута осигури 66 точки за "зелено-белите" и те са с 6 пред втория Дери Сити кръг преди края. Така Шелбърн през миналата 2024-а година станаха единствените, които прекъснаха хегемонията на вероятно най-успешния тим в Ирландия в последните десет сезона.

Шамрок Роувърс, който капитализира по прекрасен начин новата формула на УЕФА за клубните турнири, кара своя четвърти сезон в основната фаза на Лигата на Конференциите.

Голът дойде благодарение на пряк свободен удар на Дилън Уотс малко след 70-ата минута на мача, който изглеждаше обречен на нулево равенство, тъй като и двата отбора не успяха да се възползват от множеството полуположения през първото полувреме на мача. Но и равенството им вършеше работа, тъй като те влязоха в срещата с три точки повече от 2-ия Дери Сити.

Явно заради участието си в турнирите на УЕФА, Роувърс направиха процеса по взимането на титлата малко по- труден, отколкото беше необходимо и регистрираха три поредни загуби в лигата, преди най-накрая да се справят с задачата срещу Голуей в сряда вечерта. Победата гарантира, че Роувърс ще получат 125 000 евро, присъждани на победителите във Висшата дивизия. Тази сума обаче е нищожна в сравнение с доходоносните приходи, предлагани в европейския футбол и откъдето тимът черпи средства, за да укрепва състава си.

Миналогодишните шампиони от Шелбърн, водени от Деймиън Дъф, имаха трудно лято, което така и не успяха да наваксат като точков актив. Все пак имат шанса да завършат на 2-о място накрая, тъй като са с 58 точки, на 2 от Дери Сити. Дери ще гостува на вече изпадналия Корк Сити в последния мач, докато Шелбърн играе градско дерби със Сейнт Патрикс Атлетик.

Следвай ни:

Снимки: Imago