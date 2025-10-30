Абсолютен цирк! Преди два дни Джордже Крецу хвалеше Русия, после обяви, че си тръгва

Само преди два дни румънският старши треньор на руския гранд Белогорие (Белгород) Джордже Крецу хвалеше работата и живота си в Русия, а сега обяви изненадващо решение да напусне клуба.

„Радвам се, че се върнах в Русия“, каза румънецът, само за да напусне доброволно страната два дни по-късно.

„Напускам клуба по лични причини“, започна обяснението си треньорът, който през миналия сезон водеше полския СКРА Белхатов и националния отбор на Сърбия.

Румънският треньор беше треньор на полския гранд ЗАКСА (Кендженджин-Козле), с който през 2021/2022 спечели требъл - Шампионска лига, титла и Купа на Полша.

През май той стана треньор на руския Белогорие. Треньорът също така подчерта само преди няколко дни колко комфортно живее в Русия.

„Обичам руската кухня. Обичам начина, по който хората общуват, дори и да говорим на различни езици. Радвам се, че съм отново в Русия и имам възможността да работя в толкова силна лига. Щастлив съм“, каза Крецу.

Нещо сигурно се е променило между 27 и 29 октомври, тъй като румънецът вече не ръководи отбор от руската Суперлига.

Освен това, треньорът е този, който твърди, че е взел решението да се раздели с Белогорие.

„Скъпи фенове! Напускам клуба по лични причини, които бих предпочел да запазя в тайна. Благодарен съм на отбора и ръководството на клуба за тази възможност, но понякога обстоятелствата вземат връх“, каза той в загадъчно изявление.

В Русия решението беше посрещнато с неразбиране.

„Смаяни сме. Ще се опитаме да приемем и осмислим тази ситуация“, каза спортният директор на клуб от Белгород Сергей Тетюхин.

„Абсолютен цирк!“, написа известният полски волейболен блогър Якуб Балцезак.

❗️ 27. dzień października.:



⚪️ Gheorghe Cretu: Uwielbiam rosyjską kuchnię. Uwielbiam sposób, w jaki ludzie się komunikują, nawet jeśli mówimy różnymi językami. Cieszę się, że wróciłem do Rosji i mam możliwość pracy w tak silnej lidze. Jestem szczęśliwy.



❗️ 29. dzień… pic.twitter.com/JdoTyCcXBV — Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) October 29, 2025

Джордже Крецу пое Белогорие през месец май, но се присъедини към отбора в Белгород през септември след края на Световното първенство по волейбол във Филипините.

Под ръководството на Крецу Белогорие спечели два от три мача в Суперлигата на Русия, а също така класира Белгорие на трето място в турнира на Финалната четворка в Купата на победата.