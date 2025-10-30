Абсолютен цирк! Преди два дни Джордже Крецу хвалеше Русия, после обяви, че си тръгва

Само преди два дни румънският старши треньор на руския гранд Белогорие (Белгород) Джордже Крецу хвалеше работата и живота си в Русия, а сега обяви изненадващо решение да напусне клуба.
„Радвам се, че се върнах в Русия“, каза румънецът, само за да напусне доброволно страната два дни по-късно.
„Напускам клуба по лични причини“, започна обяснението си треньорът, който през миналия сезон водеше полския СКРА Белхатов и националния отбор на Сърбия.
Румънският треньор беше треньор на полския гранд ЗАКСА (Кендженджин-Козле), с който през 2021/2022 спечели требъл - Шампионска лига, титла и Купа на Полша.
През май той стана треньор на руския Белогорие. Треньорът също така подчерта само преди няколко дни колко комфортно живее в Русия.
„Обичам руската кухня. Обичам начина, по който хората общуват, дори и да говорим на различни езици. Радвам се, че съм отново в Русия и имам възможността да работя в толкова силна лига. Щастлив съм“, каза Крецу.
Нещо сигурно се е променило между 27 и 29 октомври, тъй като румънецът вече не ръководи отбор от руската Суперлига.
Освен това, треньорът е този, който твърди, че е взел решението да се раздели с Белогорие.
„Скъпи фенове! Напускам клуба по лични причини, които бих предпочел да запазя в тайна. Благодарен съм на отбора и ръководството на клуба за тази възможност, но понякога обстоятелствата вземат връх“, каза той в загадъчно изявление.
В Русия решението беше посрещнато с неразбиране.
„Смаяни сме. Ще се опитаме да приемем и осмислим тази ситуация“, каза спортният директор на клуб от Белгород Сергей Тетюхин.
„Абсолютен цирк!“, написа известният полски волейболен блогър Якуб Балцезак.
Джордже Крецу пое Белогорие през месец май, но се присъедини към отбора в Белгород през септември след края на Световното първенство по волейбол във Филипините.
Под ръководството на Крецу Белогорие спечели два от три мача в Суперлигата на Русия, а също така класира Белгорие на трето място в турнира на Финалната четворка в Купата на победата.