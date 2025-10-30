Нов проблем за Дуе и ПСЖ

Дезире Дуе получи нова контузия по време на равенството 1:1 срещу Лориен в мач от Лига 1. Играчът на ПСЖ беше изнесен на носилка около час след началото на мача, след като падна на терена с оплаквания в дясното бедро. Гледката на футболиста, напускащ стадиона с патерици, разтревожи парижкия клуб.

Според "Екип", 20-годишният нападател е получил дълбоко мускулно разкъсване на дясното бедро, като се очаква да отсъства няколко седмици.

🚨: Désiré Doué is expected to be out for around six weeks due to a recurring injury, with further medical tests planned today to confirm the diagnosis. 😬❌⚠️ pic.twitter.com/vC5IKZhYWg — FOOTY HUB (@footy_hubX) October 30, 2025

Луис Енрике се сблъсква с поредица от контузии този сезон, сценарий, който може да се дължи на изтощението от дългия сезон 2024/25, който приключи едва с финала на Световното клубно първенство. Това е значителен удар за испанския треньор, тъй като 20-годишният играч показваше все по-добра форма, откакто се възстанови от предишна контузия на прасеца.

През миналия сезон френският национал отбеляза 16 гола и направи 14 асистенции във всички турнири. На финала на Шампионската лига срещу Интер (5:0) той беше играч на мача с два гола и една асистенция.

