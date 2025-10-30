В Германия очакват звездата в ски бягането Виктория Карл да пропусне Олимпиадата

Треньорът на Германия Петер Шликенридер очаква олимпийската шампионка по ски бягане Виктория Карл да пропусне Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина през февруари заради нарушаване на антидопинговите правила.

"Страхувам се, че това ще бъде още един болезнен период за Карл. В момента 2030 година е може би единствената сигурна цел", каза Шликенридер на събитие на Германската ски асоциация в Нюрнберг.

Хванаха с допинг олимпийска шампионка

Въпреки че "за всички е ясно, че не е имало умишлено приемане на допинг", добави Шликенридер, "грешките на другите или невежеството не предпазват от наказания". В допълнение към личния аспект, това е особено несправедливо, защото Карл "най-вероятно щеше да спечели индивидуален медал".

30-годишната германка даде положителна проба за "кленбутерол" по време на извънсъстезателна проверка през март. Забраненото вещество е било открито в сироп за кашлица, предписан от лекар от германските въоръжени сили след края на Световните военни игри. Случаят се проточи и се очаква решение около средата на ноември.

Шликенридер каза, че това може да е положителен резултат, "защото вероятно го изследват много щателно и го сравняват с привидно подобни случаи".

Треньорът смята участието на Карл на Олимпийските игри през 2030 година за напълно реалистично.

"Тя ще бъде олимпийска шампионка и след това ще слезе от сцената като легендарна спортистка. Ако здравето й позволи, е абсолютно реалистично", добави той, цитиран от ДПА.

Карл сензационно спечели златото в отборния спринт на Олимпийските игри в Пекин 2022 заедно с Катарина Хениг. През миналия сезон тя завърши втора в генералното класиране на Световната купа и спечели бронз на Световното първенство като водеща фигура в щафетата на Германия.