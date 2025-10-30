Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Саудитска Арабия ще шокира света със стадион, който ще виси на 350 метра, за Мондиал 2034

Саудитска Арабия ще шокира света със стадион, който ще виси на 350 метра, за Мондиал 2034

  • 30 окт 2025 | 12:31
  • 1041
  • 1
Саудитска Арабия ще шокира света със стадион, който ще виси на 350 метра, за Мондиал 2034

Саудитска Арабия ще е домакин на Световното първенство през 2034 година, а в центъра на плановете на страната е стадион, който ще трябва да шокира и впечатли света. Арабската страна планира да изгради съоръжение за един милиард долара, което ще се намира на над 350 метра над пустинята. Той трябва да бъде част от изграждането на футуристичния град на бъдещето “Линията” в Неом. Стадионът, който ще се извисява в небето, ще бъде част от 15-те места за провеждане на турнира. Арената също така трябва да е символ на стремежа на Саудитска Арабия да демонстрира едновременно авангарден дизайн, екологични технологии и глобална спортна визия.

Стадион “Неом” ще бъде част от “Линията”, който се простира на 170 километра по северозападното крайбрежие на страната. За разлика от обичайните съоръжения, той ще се намира на върха на огледална мегаструктура, буквално вграден във вертикалната архитектура на града. Очаква се строителството да започне през 2027 година и да бъде завършено през 2032 година или две години преди началото на Мондиал 2032, а цената на проекта се очаква да бъде около 1 милиард долара. Стадионът трябва да побира 46 хиляди зрители и да бъде домакин на мачове от груповата фаза и един от четвъртфиналите. Архитектурното оформление напомня на кошер, чиято цел е подобряване на видимостта и акустиката на всяко място.

Плановете на Саудитска Арабия за турнира са мачовете да бъдат изиграни на общо 15 стадиона в пет основни града - Рияд, Джеда, Ал Хобар, Абха и Неом. От тях само осем са новопостроени, а четири ще претърпят пълна реконструкция на съществуващи съоръжения. Общата инвестиция за Световното първенство се очаква да достигне 20 милиарда долара.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

От Премиър лийг ще изоставят още една от дългите традиции в Англия по време на празничния период

От Премиър лийг ще изоставят още една от дългите традиции в Англия по време на празничния период

  • 30 окт 2025 | 09:58
  • 5857
  • 0
Започват важни преговори в стратегическия маркетинг на турнирите на УЕФА

Започват важни преговори в стратегическия маркетинг на турнирите на УЕФА

  • 30 окт 2025 | 08:30
  • 633
  • 0
 Мениджърът на Палас: Представихме се добре, но не в най-добрата си форма

 Мениджърът на Палас: Представихме се добре, но не в най-добрата си форма

  • 30 окт 2025 | 07:50
  • 2359
  • 2
Слот: Нашият състав вероятно не е толкова богат, колкото много хора си мислят

Слот: Нашият състав вероятно не е толкова богат, колкото много хора си мислят

  • 30 окт 2025 | 07:34
  • 4146
  • 10
Компани: Най-важното е да използвам разумно състава на отбора

Компани: Най-важното е да използвам разумно състава на отбора

  • 30 окт 2025 | 07:20
  • 1868
  • 0
Фламенго е първият финалист в Копа Либертадорес!

Фламенго е първият финалист в Копа Либертадорес!

  • 30 окт 2025 | 06:52
  • 5529
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Черноморец 1:1 Лудогорец, "орлите" изравниха с вратарски гол

Черноморец 1:1 Лудогорец, "орлите" изравниха с вратарски гол

  • 30 окт 2025 | 13:57
  • 7953
  • 15
ЦСКА има нов изпълнителен директор

ЦСКА има нов изпълнителен директор

  • 30 окт 2025 | 11:09
  • 24076
  • 27
Слот вече е сред фаворитите за уволнение след поредния провал на Ливърпул

Слот вече е сред фаворитите за уволнение след поредния провал на Ливърпул

  • 30 окт 2025 | 11:02
  • 12070
  • 23
ПФК Ботев преди дербито: Истинската сила на Пловдив е в единството и взаимното уважение

ПФК Ботев преди дербито: Истинската сила на Пловдив е в единството и взаимното уважение

  • 30 окт 2025 | 10:07
  • 3566
  • 5
Ясни са четвъртфиналните двойки в Карабао Къп

Ясни са четвъртфиналните двойки в Карабао Къп

  • 30 окт 2025 | 04:21
  • 14164
  • 0
Реал Мадрид иска астрономическо обезщетение заради Суперлигата

Реал Мадрид иска астрономическо обезщетение заради Суперлигата

  • 30 окт 2025 | 11:42
  • 8732
  • 1