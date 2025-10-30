Саудитска Арабия ще шокира света със стадион, който ще виси на 350 метра, за Мондиал 2034

Саудитска Арабия ще е домакин на Световното първенство през 2034 година, а в центъра на плановете на страната е стадион, който ще трябва да шокира и впечатли света. Арабската страна планира да изгради съоръжение за един милиард долара, което ще се намира на над 350 метра над пустинята. Той трябва да бъде част от изграждането на футуристичния град на бъдещето “Линията” в Неом. Стадионът, който ще се извисява в небето, ще бъде част от 15-те места за провеждане на турнира. Арената също така трябва да е символ на стремежа на Саудитска Арабия да демонстрира едновременно авангарден дизайн, екологични технологии и глобална спортна визия.

Стадион “Неом” ще бъде част от “Линията”, който се простира на 170 километра по северозападното крайбрежие на страната. За разлика от обичайните съоръжения, той ще се намира на върха на огледална мегаструктура, буквално вграден във вертикалната архитектура на града. Очаква се строителството да започне през 2027 година и да бъде завършено през 2032 година или две години преди началото на Мондиал 2032, а цената на проекта се очаква да бъде около 1 милиард долара. Стадионът трябва да побира 46 хиляди зрители и да бъде домакин на мачове от груповата фаза и един от четвъртфиналите. Архитектурното оформление напомня на кошер, чиято цел е подобряване на видимостта и акустиката на всяко място.

Плановете на Саудитска Арабия за турнира са мачовете да бъдат изиграни на общо 15 стадиона в пет основни града - Рияд, Джеда, Ал Хобар, Абха и Неом. От тях само осем са новопостроени, а четири ще претърпят пълна реконструкция на съществуващи съоръжения. Общата инвестиция за Световното първенство се очаква да достигне 20 милиарда долара.