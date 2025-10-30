Популярни
  Томас Харли подписа нов договор с Далас за близо 90 млн. долара

Томас Харли подписа нов договор с Далас за близо 90 млн. долара

  • 30 окт 2025 | 11:59
  • 230
  • 0
Томас Харли подписа нов договор с Далас за близо 90 млн. долара

Защитникът на Далас Старс Томас Харли подписа нов договор с клуба, който е на стойност 84,7 милиона долара, съобщиха "звездите".

Контрактът на 24-годишния бранител е за осем години и ще влезе в сила от лятото на 2026-а.

"Успокоение е за мен, че успяхме да подпишем този договор и мога да доиграя спокойно сезона. Фантастично е, че в следващите девет години ще бъда тук", каза Харли след победата на Далас с 1:0 над Вашингтон Кепиталс.

Харли е лидер сред защитниците на Далас по брой точки от началото на сезона с осем в десет изиграни мача. Той има един гол и седем асистенции. През миналия сезон той записа рекордните в кариерата си в НХЛ 16 гола, 34 асистенции, 50 точки и 15 точки при числено предимство.

Бранителят е част от тима на Далас от 2019 година, когато бе избран под номер 18 в драфта. Той има 33 гола и 78 асистенции в 207 мача в редовния сезон и пет гола и 22 асистенции в 57 срещи в плейофите.

