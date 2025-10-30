Азиатската лека атлетика прави крачка напред

По време на 3-тите Азиатски младежки игри в Бахрейн президентът на Азиатската атлетическа асоциация Дахлан Джумаан Ал Хамад изрази своя оптимизъм. Той отбеляза, че седемгодишният му стратегически план за развитие, стартиран през 2023 г., "започва да дава плодове“, съдейки по представянето на младите спортисти.

"Тези игри са крайъгълният камък на бъдещето не само в леката атлетика, но и във всички останали спортове, тъй като показват съществуващия талант“, заяви Ал Хамад, който беше в Манама за четиридневните състезания по лека атлетика.

Няколко забележителни постижения през уикенда отразиха силата на младежкия спорт на континента. Сред тях бяха златният медал на Канг Рьон Хуи от Северна Корея в бягането на 2000 метра стийпълчейз за жени с рекордно за игрите време от 6 минути и 37.88 секунди, както и златото на Хуанг Кай-лун от Китайско Тайпе в скока на височина за мъже с резултат от 2.05 метра.

Арва Ашар и Айша Тарик от Обединените арабски емирства спечелиха златни медали съответно във финалите на 100 метра (11.45 секунди) и 400 метра (54.26 секунди) при жените.

Китай си осигури общо пет златни медала, печелейки в дисциплините 5000 метра спортно ходене при мъжете с Джан Хаоцзе, хвърляне на диск при жените с Уан Син‘и, хвърляне на копие при мъжете с У Хуайчу, 400 метра при мъжете с Ян Дзя и 100 метра при мъжете с Лай Дзянгуан, който постигна време от 10.56 секунди.

"Важно е да наблюдаваме и подкрепяме тези атлети, защото всичко започва оттук. Държавите знаят, че целта е класиране за Младежките олимпийски игри в Дакар догодина, и вярвам, че всички приемат това събитие много сериозно“, отбеляза Ал Хамад.