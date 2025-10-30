Ндигити се цели в силно завръщане след разочароващ сезон

След трудна година, белязана от контузии, кенийският състезател по спортно ходене Доминик Ндигити е амбициран да направи силно завръщане през 2026 г. Шампионът на Африка за младежи под 20 години на 10 000 метра от 2019 г. е преодолял проблемите с травма в подколянното сухожилие, които провалиха сезона му през 2025 г.

25-годишният атлет заяви, че вече е напълно възстановен и е решен да си върне мястото сред елита на страната. "Сезон 2025 не беше добър за мен. Получих контузия в подколянното сухожилие, която осуети повечето ми амбиции. Но сега се чувствам добре и тялото ми реагира отлично“, сподели Ндигити.

Непосредствената му цел е да си осигури място в отбора на Кения за Световния отборен шампионат по спортно ходене, който ще се проведе през април 2026 г. в Бразилия. "Основната ми цел в момента е да си осигуря място в отбора за Световния отборен шампионат по спортно ходене в Бразилия догодина. Работя усилено за това“, каза той пред The Star.

Глобалното събитие ще включва национални отбори, състезаващи се в дисциплините 20 км за мъже и жени, 10 км за младежи под 20 години и нова смесена щафета в маратонското спортно ходене. Крайните отборни победители ще бъдат определени от най-ниския общ сбор точки на най-добре класиралите се състезатели.

Ндигити е наясно със сериозната конкуренция за място в отбора, като само трима състезатели и една резерва ще бъдат избрани. "Само трима атлети плюс една резерва ще представят Кения, така че съм уверен, че ще бъда сред тези трима“, заяви той. "Смятам, че другите, към които ще се присъединя, са Самуел Гатимба, Херистоун Уаньони и Стивън Ндангири, което ще направи отбора ни много силен.“

Снимки: Gettyimages