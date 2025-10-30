Столичната община ще подкрепи провеждането на Световно първенство за спортисти със Синдром на Даун в София

Столичната община ще окаже пълна подкрепа за провеждането на Световното първенство за спортисти със Синдром на Даун, което за първи път ще се състои в София през лятото на следващата година.

„София трябва да бъде град на възможностите – място, където всеки човек, независимо от своите различия, има шанс за изява, развитие и достоен живот. Ще работим с Федерация „Адаптирана физическа активност“, за да осигурим повече подкрепа за младите спортни надежди с интелектуални затруднения“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Изявлението беше направено по време на официалното връчване на наградите на най-изявените спортисти: атлетите Александър Асенов, Радена Ангелова, Марио Антонов, Виктор Караджов, гимнастиците Емилиян Костадинов и Рамонола Сикандер, състезателите по спортно ходене Боян Вандов и Светослав Богданов, джудистката Божидара Ангелова, многобоецът Пламен Грозданов, както и състезателките по художествена гимнастика Василена Богданова, Диляна Попова и Томислава Стоянова.

“Радвам се, че имах възможността отново да се срещна със спортистите от Федерация „Адаптирана физическа активност – България“ и да им благодаря, че си изпълниха обещанието, което ми дадоха при първата среща – и през тази година донесоха много медали за България.

Благодаря на Александър, Радена, Марио, Виктор, Емилиян, Рамонола, Боян, Светослав, Божидара, Пламен, Василена, Диляна и Томислава и на техните треньори за това, че ни зареждат с много вяра и ни показват, че любовта и грижата променят живота на хората. Благодаря им за усмивките и за възможността, която ни дават да бъдем по-добри, приемащи и обичащи като общество.

Техните успехи са пример за всички нас – че когато има разбиране, подкрепа и подходящи условия, всеки човек може да разгърне своя потенциал. Сега е моментът да докажем, че София може да бъде град, в който всеки човек има място, шанс и подкрепа да сбъдне мечтите си..“, заяви Терзиев.

По време на срещата Васил Терзиев и председателят на федерацията Слав Петков обсъдиха организацията на предстоящото Световно първенство за спортисти със Синдром на Даун.

“Това е още една възможност да покажем на обществото потенциала на хората с интелектуални затруднения, както и гостоприемството и духа на София“, подчертаха те.