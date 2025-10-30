Популярни
От Премиър лийг ще изоставят още една от дългите традиции в Англия по време на празничния период

  • 30 окт 2025 | 09:58
  • 1702
  • 0
От Премиър лийг ще изоставят още една от дългите традиции в Англия по време на празничния период

Премиър лийг е напът да изостави една многогодишна традиция и да даде официално разрешение за телевизионно излъчване на мачове от 15:00 местно време (17:00 българско) за два от предстоящите кръгове по време на празничния период около Рождество Христово и Нова година. Времевият слот за двубоите от 17:00 българско време е традиционно забранен за телевизионно излъчване на Острова, за да бъде стимулирана посещаемостта на стадионите.

Премиър лийг загърбва традицията: само един мач ще се изиграе на "Боксинг дей"
Премиър лийг загърбва традицията: само един мач ще се изиграе на "Боксинг дей"

Авторитетното издание “Атлетик” съобщава, че именно тази инициатива ще даде възможност на телевизиите да увеличат мачовете с пряко предаване от 18-ия и 20-ия кръг на шампионата, които са планирани съответно за 27-и декември и 3-и януари. Именно с това решение ще бъде компенсирано друго сензационно решение, а именно през тази година ще бъде изоставена традицията за голям брой мачове на 26-и декември (известен на Острова като Боксинг дей), както и на 1-и януари. Обикновено на Боксинг дей се изиграват солидно количество двубои, но през тази година ще има само една среща.

“Ние сме ангажирани със случващото се в обозримо бъдеще, а това решение не се взима само от нас, то ще бъде обсъдено с представителите на другите футболни организации като Английската футболна асоциация и Футболната лига. Забраната за телевизионното излъчване на срещите от 15:00 место време (17:00 българско) е въведена за първи път през 60-те и се прилага абсолютно стриктно от 80-те години на миналия век.

