  Премиър лийг загърбва традицията: само един мач ще се изиграе на "Боксинг дей"

Премиър лийг загърбва традицията: само един мач ще се изиграе на "Боксинг дей"

  27 окт 2025 | 19:09
Премиър лийг загърбва традицията: само един мач ще се изиграе на "Боксинг дей"

Само един мач от Висшата лига ще се проведе на Боксинг дей (26 декември), твърди "Дейли Мейл". Решението за нарушаване на традицията, което може да предизвика недоволство, е продиктувано от натоварването на календара, причинено от разширяването на турнирите на УЕФА и преместването на мачовете от ФА Къп изцяло през уикендите.

Висшата лига има договорно задължение да осигури 33 уикенда за излъчване на телевизионните оператори и трябва да изпълни този ангажимент. Поради това, въпреки че окончателно решение все още не е взето, "Боксинг дей" вероятно ще бъде третиран като всеки друг петък през сезона, когато се излъчва само един двубой. Мачовете от кръга ще се разпределят в събота, неделя и понеделник, което ще позволи на лигата да изпълни критериите по договора си.

Първият мач на "Боксинг дей" се е изиграл през 1888 г. До 1965 г. в Англия дори са се провеждали мачове и на самия Коледен ден.

Според условията на договора за телевизионни права Висшата лига е задължена да осигури 33 уикенда и пет междинни кръга.

В ръководството на лигата има увереност, че догодина, когато "Боксинг дей" се пада в събота, програмата ще се върне към нормалния си вид.

