  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Борислав Младенов и Виена Баскет допуснаха поражение в Австрия

Борислав Младенов и Виена Баскет допуснаха поражение в Австрия

  • 30 окт 2025 | 09:20
  • 81
  • 0
Борислав Младенов и Виена Баскет допуснаха поражение в Австрия

Борислав Младенов и неговият австрийски отбор Виена Баскет отстъпиха като домакини на Оберварт Гънърс със 73:74 в мач от местния шампионат. Виена Баскет претърпя четвърто поредно поражение от седем изиграни двубоя.

Младенов реализира 9 точки, 4 борби и 3 асистенции за 37 игрови минути.

Домакините имаха аванс от 6 точки - 57:51 преди четвъртата част, в която обаче баскетболистите на Оберварт надделяха.

В следващия си мач Виена Баскет ще гостува на босненския КК Босна на 1 ноември в Адриатическата лига.

