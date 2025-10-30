Сон и ФК Лос Анджелис спечелиха първия плейоф срещу Остин

Отборът на ФК Лос Анджелис с Юго Лорис и Хюн-Мин Сон в състава си стартира успешно участието си в плейофите на Мейджър Лийг Сокър на САЩ и Канада.
Бившият отбор на Филип Кръстев и Оливие Жиру стигна до победа с 2:1 срещу тима на Остин като домакин.
Брендън Хайнс-Айк от гостите си вкара автогол в 20-ата минута, но неговият съотборник Джон Галахър възстанови равенството в 63-тата минута.
Нейтън Ордас обаче върна предимството за момчетата от ЛА в 79-ата минута, с което оформи и крайния резултат.
Играе се до 2 от 3 победи в серията, което означава, че дори при победа за Остин с два или повече гола в ответния мач на 3-ти ноември (понеделник) от 3:30 със сигурност ще се играе още един двубой.