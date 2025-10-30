Габриел Маринов с бронз от Европейското по вдигане на тежести до 23 години

Габриел Маринов спечели бронзов медал от европейското първенство по вдигане на тежести за юноши и девойки до 19 г. и мъже и жени до 23 г. в Дуръс, Албания.

В категория до 65 килограма при мъжете до 23 г. българинът събра двубой от 278 кг. Той бе трети и в двете отделни движения, като постигна 124 кг в изхвърлянето и 154 кг в изтласкването.

Шампион в категория по максимално убедителен начин стана италианецът Серджо Масида. Той събра двубой от 299 кг, като зададе стандартите и в двете движения със 134 кг в изхвърлянето и 165 кг в изтласкването.

Среброто остана за Техран Мамадов от Азербайджан, който завърши с 288 кг двубой. Мамадов постигна 133 кг в изхвърлянето и 155 кг в изтласкването.

Медалът на Маринов е втори за България. По-рано днес Дениз Данев стана сребърен медалист в категория до 60 килограма, пак при мъжете до 23 г.