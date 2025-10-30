Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Абърдийн
  3. Абърдийн записа победа във второ поредно гостуване и се изкачи до десетото място, Митов с важно спасяване

Абърдийн записа победа във второ поредно гостуване и се изкачи до десетото място, Митов с важно спасяване

  • 30 окт 2025 | 00:21
  • 305
  • 0
Абърдийн записа победа във второ поредно гостуване и се изкачи до десетото място, Митов с важно спасяване

Абърдийн записа втора поредна победа като гост в шотландското първенство, след като надделя с 1:0 над Килмарнък. Димитър Митов отново бе титуляр за "доновете" и след като допусна осем гола в последните два мача, днес регистрира чиста мрежа.

Килти и Карлсон пропуснаха по една добра възможност за двата отбора, преди Стюарт Армстронг да реализира единственото попадение в 18-ата минута.

Килти имаше голям шанс да изравни в края на първата част, но Митов спаси. През второто полувреме Роби Дийс прати топката във вратата на българския национал, но попадението бе отменено заради засада.

Килмарнък доминираше до края, но така и не успя да стигне до гол във вратата на Митов, който получи втората най-висока оценка в състава на гостите.

Абърдийн печели две поредни гостувания в първенството за първи път от септември 2024 година. "Доновете" имат 10 точки от 10 мача. Точно такъв е и активът на Килмарнък.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Арсенал излъга с мъдра игра Брайтън и стигна четвъртфиналите в Карабао Къп

Арсенал излъга с мъдра игра Брайтън и стигна четвъртфиналите в Карабао Къп

  • 29 окт 2025 | 23:38
  • 5640
  • 7
ПСЖ се провали отново за радост на преследвачите, които играят тази вечер

ПСЖ се провали отново за радост на преследвачите, които играят тази вечер

  • 29 окт 2025 | 22:04
  • 2796
  • 1
Резерви измъкнаха Леверкузен в драматични продължения и голово шоу в Падерборн

Резерви измъкнаха Леверкузен в драматични продължения и голово шоу в Падерборн

  • 29 окт 2025 | 21:46
  • 1288
  • 0
Ман Сити вложи много усилия, за да избегне провал в Уелс

Ман Сити вложи много усилия, за да избегне провал в Уелс

  • 29 окт 2025 | 23:39
  • 3823
  • 1
Интер продължи историческата черна серия на Фиорентина

Интер продължи историческата черна серия на Фиорентина

  • 29 окт 2025 | 23:39
  • 4950
  • 6
Байерн смачка още един съперник и постигна ненадминат рекорд за отбор от топ 5 първенствата

Байерн смачка още един съперник и постигна ненадминат рекорд за отбор от топ 5 първенствата

  • 29 окт 2025 | 23:38
  • 7971
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Левски премина с лекота през Пазарджик, за да продължи с победите

Левски премина с лекота през Пазарджик, за да продължи с победите

  • 29 окт 2025 | 18:22
  • 89860
  • 157
Невероятен Алекс Николов с 29 точки и MVP, Лубе пречупи шампиона Тренто в дербито на Италия

Невероятен Алекс Николов с 29 точки и MVP, Лубе пречупи шампиона Тренто в дербито на Италия

  • 29 окт 2025 | 23:49
  • 4569
  • 2
Апоел подчини титана Обрадович пред 8 000 в "Арена София"

Апоел подчини титана Обрадович пред 8 000 в "Арена София"

  • 29 окт 2025 | 22:01
  • 25857
  • 3
Слот тотално неглижира "Карабао Къп" и обрече Ливърпул на поредна загуба от Кристъл Палас

Слот тотално неглижира "Карабао Къп" и обрече Ливърпул на поредна загуба от Кристъл Палас

  • 29 окт 2025 | 23:40
  • 13551
  • 39
Арсенал излъга с мъдра игра Брайтън и стигна четвъртфиналите в Карабао Къп

Арсенал излъга с мъдра игра Брайтън и стигна четвъртфиналите в Карабао Къп

  • 29 окт 2025 | 23:38
  • 5640
  • 7
Интер продължи историческата черна серия на Фиорентина

Интер продължи историческата черна серия на Фиорентина

  • 29 окт 2025 | 23:39
  • 4950
  • 6