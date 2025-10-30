Абърдийн записа победа във второ поредно гостуване и се изкачи до десетото място, Митов с важно спасяване

Абърдийн записа втора поредна победа като гост в шотландското първенство, след като надделя с 1:0 над Килмарнък. Димитър Митов отново бе титуляр за "доновете" и след като допусна осем гола в последните два мача, днес регистрира чиста мрежа.

Килти и Карлсон пропуснаха по една добра възможност за двата отбора, преди Стюарт Армстронг да реализира единственото попадение в 18-ата минута.

Килти имаше голям шанс да изравни в края на първата част, но Митов спаси. През второто полувреме Роби Дийс прати топката във вратата на българския национал, но попадението бе отменено заради засада.

Килмарнък доминираше до края, но така и не успя да стигне до гол във вратата на Митов, който получи втората най-висока оценка в състава на гостите.

Абърдийн печели две поредни гостувания в първенството за първи път от септември 2024 година. "Доновете" имат 10 точки от 10 мача. Точно такъв е и активът на Килмарнък.

Следвай ни:

Снимки: Imago