Илайджа Брайънт: Имаме много талантливи играчи, всеки е с принос

Един от най-постоянните и полезни играчи на Апоел Тел Авиа - Илайджа Брайънт, сподели мнението си за победата с 97:84 в “Арена София” срещу Партизан в среща от седмия кръг на Евролигата.

“Имаме много играчи, които могат да допринесат за победата. Един път може да бъде Колин, може да бъде Даниел. Имаме много талантливи играчи и вярвам, че те ще ни помогнат в много дългия сезон.

Опитваме се да играем по правилния начин, всеки да вземе участие и да допринесе. Сезонът е много дълъг, наслаждаваме се на старта ни, но имаме още много работа за вършене”, коментира Брайънт пред медиите, сред които беше и екип на Sportal.bg.

Снимки: Sportal.bg