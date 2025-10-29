Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Илайджа Брайънт: Имаме много талантливи играчи, всеки е с принос

Илайджа Брайънт: Имаме много талантливи играчи, всеки е с принос

  • 29 окт 2025 | 23:53
  • 366
  • 0

Един от най-постоянните и полезни играчи на Апоел Тел Авиа - Илайджа Брайънт, сподели мнението си за победата с 97:84 в “Арена София” срещу Партизан в среща от седмия кръг на Евролигата.

“Имаме много играчи, които могат да допринесат за победата. Един път може да бъде Колин, може да бъде Даниел. Имаме много талантливи играчи и вярвам, че те ще ни помогнат в много дългия сезон.

Опитваме се да играем по правилния начин, всеки да вземе участие и да допринесе. Сезонът е много дълъг, наслаждаваме се на старта ни, но имаме още много работа за вършене”, коментира Брайънт пред медиите, сред които беше и екип на Sportal.bg.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Евролига

Фенове "нападнаха" Божинов за снимки, най-интересното от мача Апоел - Партизан със Sportal.bg

Фенове "нападнаха" Божинов за снимки, най-интересното от мача Апоел - Партизан със Sportal.bg

  • 29 окт 2025 | 22:15
  • 10333
  • 4
Страхотна битка в Пирея, но Везенков и Олимпиакос отново отстъпиха пред Монако

Страхотна битка в Пирея, но Везенков и Олимпиакос отново отстъпиха пред Монако

  • 29 окт 2025 | 23:26
  • 7017
  • 1
Апоел подчини титана Обрадович пред 8 000 в "Арена София"

Апоел подчини титана Обрадович пред 8 000 в "Арена София"

  • 29 окт 2025 | 22:01
  • 24687
  • 3
7 800 изгледаха шоуто Апоел - Партизан в "Арена София", нашествие от фенове на Партизан

7 800 изгледаха шоуто Апоел - Партизан в "Арена София", нашествие от фенове на Партизан

  • 29 окт 2025 | 21:28
  • 5386
  • 1
Мицич разкри кой е баскетболният му идол

Мицич разкри кой е баскетболният му идол

  • 29 окт 2025 | 18:22
  • 741
  • 0
Панатинайкос остава поне за месец без Ришон Холмс

Панатинайкос остава поне за месец без Ришон Холмс

  • 29 окт 2025 | 17:31
  • 497
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски премина с лекота през Пазарджик, за да продължи с победите

Левски премина с лекота през Пазарджик, за да продължи с победите

  • 29 окт 2025 | 18:22
  • 88839
  • 154
Невероятен Алекс Николов с 29 точки и MVP, Лубе пречупи шампиона Тренто в дербито на Италия

Невероятен Алекс Николов с 29 точки и MVP, Лубе пречупи шампиона Тренто в дербито на Италия

  • 29 окт 2025 | 23:49
  • 2338
  • 1
Апоел подчини титана Обрадович пред 8 000 в "Арена София"

Апоел подчини титана Обрадович пред 8 000 в "Арена София"

  • 29 окт 2025 | 22:01
  • 24687
  • 3
Слот тотално неглижира "Карабао Къп" и обрече Ливърпул на поредна загуба от Кристъл Палас

Слот тотално неглижира "Карабао Къп" и обрече Ливърпул на поредна загуба от Кристъл Палас

  • 29 окт 2025 | 23:40
  • 11176
  • 39
Арсенал излъга с мъдра игра Брайтън и стигна четвъртфиналите в Карабао Къп

Арсенал излъга с мъдра игра Брайтън и стигна четвъртфиналите в Карабао Къп

  • 29 окт 2025 | 23:38
  • 4508
  • 7
Интер продължи историческата черна серия на Фиорентина

Интер продължи историческата черна серия на Фиорентина

  • 29 окт 2025 | 23:39
  • 4041
  • 6