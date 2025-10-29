Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  Българските състезатели допуснаха поражения във втория ден на турнира по бадминтон в Саарбрюкен

Българските състезатели допуснаха поражения във втория ден на турнира по бадминтон в Саарбрюкен

  • 29 окт 2025 | 20:52
  • 127
  • 0
Българските състезатели допуснаха поражение във втория ден на турнира по бадминтон "HSBC BWF World Tour Super 500" в Саарбрюкен (Германия) с награден фонд 475 хиляди долара. На единично Стефани Стоева отстъпи пред Кейша Фатима Азахра (Азербайджан) в оспорван двубой със 17:21, 21:14, 19:21 за 54 минути на корта. В третия сет националката се доближи само на точка в края 19:20, но не успя да направи обрат.

Калояна Налбантова загуби от Селвадурай Кисона (Малайзия) с 9:21, 20:22 за 36 минути. Българката водеше с 20:15 във втория гейм, но съперничката й направи серия от 7:0 и затвори срещата.

На смесени двойки Габриела Стоева и Евгени Панев, които преминаха квалификации след един успех вчера, претърпяха поражение на старта на основната схема от Жулиен Майо и Леа Палермо (Франция) с 12:21, 7:21 за 23 минути.

Утре своето участие от втория кръг започват европейските шампионки на двойки жени Стефани Стоева и Габриела Стоева, които са водачки в схемата. Първите им опонентки ще бъдат представителките на Дания Наташа Антонисен и Амалия Сесил Кудск.

