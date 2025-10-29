Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Дениз Данев спечели сребърен медал на Европейското по вдигане на тежести за мъже до 23 години

Дениз Данев спечели сребърен медал на Европейското по вдигане на тежести за мъже до 23 години

  • 29 окт 2025 | 20:47
  • 146
  • 0
Дениз Данев спечели сребърен медал на Европейското по вдигане на тежести за мъже до 23 години

Дениз Данев донесе първи медал за България от европейското първенство по вдигане на тежести за юноши и девойки до 19 години и мъже и жени до 23 години в Дуръс, Албания. В категория до 60 килограма при мъжете до 23 години Данев взе сребърен медал в двубоя с 259 килограма, както и сребро в изтласкването със 146 килограма.

Шампион с двубой от 267 килограма стана арменецът Гарник Чолакян, който бе най-добър и в двете движения, като постигна 120 килограма в изхвърлянето и 147 килограма в изтласкването.

След първото движение Данев бе четвърти в класирането. Той започна с успешен опит на 110 килограма, след това не успя на 113, но при последното си излизане на подиума се справи с тази тежест.

В изтласкването българинът регистрира три успешни опита - на 139, 142 и 146 килограма, като с тях състезателят на тежкоатлетическия клуб в Русе си гарантира качването на почетната стълбичка.

Бронзът в двубоя бе спечелен от турчина Харун Алгюл, който събра 251 килограма. Той бе трети след изхвърлянето със 114 килограма и четвърти в изтласкването със 137 килограма.

По-късно днес на подиума в категория до 65 килограма при мъжете до 23 години ще излезе и Габриел Маринов.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Джан Зарков пети на Европейското по вдигане на тежести за юноши

Джан Зарков пети на Европейското по вдигане на тежести за юноши

  • 28 окт 2025 | 16:43
  • 1043
  • 0
Габриела Стоева и Евгени Панев преодоляха квалификациите в Саарбрюкен

Габриела Стоева и Евгени Панев преодоляха квалификациите в Саарбрюкен

  • 28 окт 2025 | 16:13
  • 1142
  • 0
Асоциацията на българските спортни федерации подкрепя промените в наредбата за треньорските кадри

Асоциацията на българските спортни федерации подкрепя промените в наредбата за треньорските кадри

  • 28 окт 2025 | 15:21
  • 1072
  • 1
Джиро д'Италия 2026 тръгва от Бургас

Джиро д'Италия 2026 тръгва от Бургас

  • 28 окт 2025 | 09:56
  • 19058
  • 1
Михаела Стефанова завърши шеста на сателитния турнир на шпага в Барселона

Михаела Стефанова завърши шеста на сателитния турнир на шпага в Барселона

  • 27 окт 2025 | 20:30
  • 940
  • 2
Карлос Насар заминава днес за Бахрейн - вижте причината

Карлос Насар заминава днес за Бахрейн - вижте причината

  • 27 окт 2025 | 16:00
  • 48107
  • 56
Виж всички

Водещи Новини

Левски премина с лекота през Пазарджик, за да продължи с победите

Левски премина с лекота през Пазарджик, за да продължи с победите

  • 29 окт 2025 | 18:22
  • 81818
  • 150
ЦСКА се измъчи за Купата, но елиминира своя втородивизионен съперник

ЦСКА се измъчи за Купата, но елиминира своя втородивизионен съперник

  • 29 окт 2025 | 15:21
  • 97541
  • 108
Веласкес: Не е лесно да се поддържа това ниво

Веласкес: Не е лесно да се поддържа това ниво

  • 29 окт 2025 | 18:43
  • 5736
  • 14
Здрава битка в "Арена София", начало на третата четвърт

Здрава битка в "Арена София", начало на третата четвърт

  • 29 окт 2025 | 20:55
  • 16861
  • 2
Шок в Бистрица! Третодивизионният Витоша изхвърли Берое от Купата

Шок в Бистрица! Третодивизионният Витоша изхвърли Берое от Купата

  • 29 окт 2025 | 16:33
  • 26910
  • 25
Ювентус 2:1 Удинезе, Гати отново дава преднина на домакините

Ювентус 2:1 Удинезе, Гати отново дава преднина на домакините

  • 29 окт 2025 | 19:00
  • 3564
  • 3