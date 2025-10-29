Популярни
  Известни са полуфиналистите на Държавното отборно първенство по тенис

Известни са полуфиналистите на Държавното отборно първенство по тенис

  • 29 окт 2025 | 20:21
  • 222
  • 0
Известни са полуфиналистите на Държавното отборно първенство по тенис

Защитаващият титлата си при мъжете тим на Черно море Елит (Варна) отпадна на четвъртфиналите на  Държавното отборно първенство по тенис в Пловдив. Надпреварата от календара на БФТенис се провежда на базата на ТК Локомотив и е с награден фонд 10 хиляди лева.

Варненци отстъпиха на домакините от Локо 98 Пловдив с 1:2 успеха. На полуфиналите пловдивчани ще играят срещу отбора на Локомотив 1929 София-1, който спечели с 2:0 срещу Дема.

Другата полуфинална двойка е ТК Авеню Бургас срещу НСАСофия-1. Тимът от Бургас елиминира ТК Кристи Дряново с 2:0, а НСА се наложи над Фаворит Пазарджик с 2:0 успеха.

При жените ТК Дема продължава защитата на титлата си след успех над НСА София-1 с 2:1.

В другите срещи от четвъртфиналите Бароко Спорт София победи ТК Авеню Бургас с 2:1, Супер Спорт Варна надделя над ТК 15:40 София с 2:0, а ТК Ямбол 2005 се справи с НСА София-2 с 2:0 успеха.

