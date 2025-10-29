Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
"С волейбол на училище": когато спортът среща знанието

  • 29 окт 2025 | 18:18
  • 499
  • 0
В малкото, но оживено село Драгичево, учебната година започна с необичаен, но вдъхновяващ празник – инициативата „С волейбол на училище“. Идеята е проста и силна: да обедини спорта и образованието в едно общо послание – че успешното бъдеще на децата започва тогава, когато те растат здрави, активни и любопитни към знанието.

Домакин на събитието бе ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, най-голямото селско училище в община Перник с 137 ученици за учебната 2025/2026 година. Училището, което празнува вече 146 години от създаването си, винаги е умеело да вплита традициите с модерността. През тази година физкултурният салон беше обновен с професионална винилова настилка, а на двора бяха изградени нови игрища за волейбол и баскетбол благодарение на Програмата на Министерството на образованието за изграждане и ремонт на спортни площадки.

На събитието присъстваха представители на Българската федерация по волейбол – административният директор Станислав Николов и координаторът на националните отбори Николай Иванов. Г-н Николов отправи топли приветствия към учениците и учителите, подчертавайки, че образованието и спортът са две страни на една и съща монета – тяхната хармония изгражда здрави и амбициозни личности. Николай Иванов, споделяйки спомените си от първите волейболни стъпки в Перник, насърчи децата да следват мечтите си, като не забравят нито училището, нито спортната площадка.

Не остана незабелязан и гостът от професионалния спорт – Мирослав Илиев, президент на ВК „Металург“ Перник, който окуражи младите спортисти да се стремят към върхови постижения. Сред учениците има и такива, които вече следват пътя на професионалния волейбол – пример за вдъхновение е Симона Богданова, част от женския представителен отбор на ВК „Миньор“ Перник.

Инициативата „С волейбол на училище“ не е просто спортно събитие. Тя е символ на пълноценната среда за развитие, която ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ създава за своите ученици – място, където учебната стая и спортната площадка се допълват и формират здрави, амбициозни и вдъхновени личности.

Проекти като този доказват, че растежът на децата не е само въпрос на знания или физическа активност – той е комбинация от страст, дисциплина и подкрепа. И когато спортът и образованието вървят ръка за ръка, бъдещето изглежда ярко и пълно с възможности.

Снимки: БФВ

