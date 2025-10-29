Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Италия иска да спечели поне 19 медала на домакинските Олимпийски игри догодина

Италия иска да спечели поне 19 медала на домакинските Олимпийски игри догодина

  • 29 окт 2025 | 17:48
  • 136
  • 0
Италия иска да спечели поне 19 медала на домакинските Олимпийски игри догодина

Със София Годжа, Лиза Витоци и Ариана Фонтана Италия може да се цели по време на Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо "поне в 19 медала", смята президентът на олимпийския комитет на Италия, цитиран от АФП.

"От 17 медала, спечелени в Пекин 2022 трябва да преминем поне на 19", заяви Лучано Буонфилио по време на церемония в Милано сто дни преди началото на зимната Олимпиада на 6 февруари 2026. Той допълни, че премиите за медалите на италианските спортисти няма да се различават от тези в Париж 2024, а именно 180 000 евро за злато, 90 000 евро за сребро и 60 000 за бронз.

"Трябва да гледаме на тези Олимпийски игри като на спорт, който е способен да даде живот на ценности, като уважение, приемане и чисти отношения. Това би бил най-големият медал за Италия", надява се Буонфилио.

Рекордът за Италия е от Лилехамер през 1994, когато страната има 20 медали, от които седем златни, благодарение най-вече на ски бегачите и Дебора Компаньони в гигантския слалом.

Преди четири години в Пекин Италия печели 13 медали, но само две титли - при смесените отбори в кърлинга и на Фантана в шорттрека.

Основните козове на Италия да алпийските скиори София Годжа, Доминик Парис, Федерика Бриньоне, която обаче се бори с тежка контузия, ски бегачът Федерико Перегрино, биатлонистките Доротеа Вирер и Лиза Витоци, както и Томазо Джакомел. Трябва да се следят още състезателят по бързо пързаляне с кънки Давиде Гиото, сноубордистите Микела Мойоли и Маурицио Бормолини, и световната шампионка в Биг Еър Флора Табанели.

