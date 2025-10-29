Популярни
  Sportal.bg
  Зимни спортове
  Светът отбелязва 100 дни до началото на Зимните олимпийски игри

Светът отбелязва 100 дни до началото на Зимните олимпийски игри

  • 29 окт 2025 | 16:59
  • 378
  • 0
Светът отбелязва 100 дни до началото на Зимните олимпийски игри

Точно 100 дни остават до откриването на Зимните олимпийски игри Милано-Кортина 2026, като домакините от Италия и Международният олимпийски комитет отбелязват по специален начин деня, в който започва обратното броене. Игрите, които за първи път в историята официално имат за домакин два града, ще се проведат от 6 до 22 февруари 2026 г.

Българската национална телевизия продължава традицията, започнала през 1964 г., и ще излъчи най-интересните състезания в рамките на 125 часа, поделени между БНТ 1 и спортно-развлекателния канал БНТ 3.

Откриването на Зимните олимпийски игри ще бъде на 6 февруари на легендарния стадион „Джузепе Меаца“, но в действителност самата церемония ще обхване 4 различни места, като парадът на нациите, на който дефилират спортистите, ще се проведе едновременно в Милано, Кортина, Ливиньо и Предацо. Закриването на 22 февруари ще бъде на емблематичната „Арена ди Верона“.

България ще бъде представена от около 20 спортисти, като до момента осигурени квоти има в дисциплините биатлон, ски-алпийски дисциплини, ски-бягане, ски-скок, сноуборд и фигурно пързаляне. Квалификационният период приключва 3 седмици преди началото на състезанията. През 2026 Зимните олимпийски игри ще се проведат за втори път в Кортина д'Ампецо, като първото италианско домакинство е през 1956 г. Последният път, когато Италия усети отблизо олимпийската емоция бе в Торино през 2006 г.

По повод 100 дни до началото на Игрите в Милано и Кортина, Международният олимпийски комитет подготви специален клип, който съчетава освен кадри от състезания и част от италианската култура по приготвяне на традиционните за Апенините ястия. За да се отбележи датата в италиански стил, домакините пуснаха специална лимитирана серия паста под формата на петте преплетени кръга. Нетрадиционните тестени изделия вече достигнаха и до българските спортисти, които очакват своето участие на Зимните олимпийски игри – Малена и Тервел Замфирови гостуваха в предаването „100% будни“, в което разказаха как се подготвят за Игрите, а също и как ще сготвят олимпийската паста – с любов и апетит за победи.

